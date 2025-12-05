Редкие фотографии показывают "темную сторону" Солнца перед появлением мощных взрывов (фото)

Ученым редко удается с помощью наземных телескопов наблюдать за самыми мощными вспышками на Солнце. Это же касается и момента перед появлением этих выбросов энергии и излучения. Но в этот раз ученым очень повезло.

Астрономы, которые изучают активность Солнца смогли получить редкие фотографии солнечных пятен за несколько минут до появления в них мощных вспышек класса Х. Это самые мощные извержения энергии и излучения на Солнце. Фотографии сделал солнечный телескоп GREGOR, который находится в обсерватории Тейде на острове Тенерифе, Испания. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пятна на Солнце возникают в периоды повышенной активности нашей звезды. Это темные участки, где плазма холоднее, чем в окружающей среде, а также там более сильное магнитное поле. Солнечные вспышки возникают из-за разрыва и повторного соединения линий магнитного поля, в результате чего возникают выбросы излучения и энергии. Самыми мощными вспышками на Солнце являются те, что относятся к классу Х.

Відео дня

10 и 11 ноября на Солнце произошло именно такие мощные вспышки, которые привели к появлению геомагнитной бури на Земле. Но настоящим событием для ученых стало то, что они смогли получить уникальные фотографии солнечных пятен с помощью солнечного телескопа GREGOR. Две вспышки класса Х произошли в активной области на Солнце под названием NOAA 14274.

По словам ученых, увидеть самые мощные вспышки на Солнце с попощью наземных телескопов получается очень редко. Такие вспышки происходят либо на обратной стороне Солнца, либо ночью, либо в облачную погоду, либо при плохих условиях видимости, либо находятся за пределами поля зрения телескопа.

Ученым редко удается с помощью наземных телескопов наблюдать за самыми мощными вспышками на Солнце. Это же касается и момента перед появлением этих выбросов энергии и излучения. Но в этот раз ученым очень повезло Фото: space.com

Телескоп GREGOR сканировал солнечные пятна в активной области Солнца всего за 30 минут до появления вспышек класса Х. Таким образом ученые смогли увидеть предвестников вспышек внутри соленчных пятен. Площадь, которую сфотографировал телескоп с помощью своей камеры, составила примерно 175 000 на 110 000 км.

По словам астрономов, они увидели наличие сильно напряженного магнитного поля, которое является идеальной средой для появления вспышки. И вскоре это взрывное событие произошло на Солнце.

В ближайшее время будут получены новые фотографии Солнца, сделанные телескопом GREGOR. В течение ноября телескоп собрал почти 40 000 наборов данных, которые в настоящее время обрабатываются и анализируются.

Как уже писал Фокус, самая мощная в этом году вспышка на Солнце спровоцировала повышение уровня радиации на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что на Марсе построить дома для людей помогут земные бактерии. Ученые предложили технологию строительства на Марсе, основанную на методе биоцементации, при котором бактерии превращают рыхлую марсианскую почву в прочное, похожее на бетон, вещество.