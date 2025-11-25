Сюрприз у центрі Чумацького Шляху: новий космічний телескоп NASA дивує вчених (фото)

Астрономи кажуть, що за допомогою космічного телескопа Роман вони зможуть отримати безпрецедентні дані про зірки в центрі Чумацького Шляху. А також про потенційно населені планети і про майбутнє Сонячної системи.

Щойно космічний телескоп Роман, названий на честь астронома Ненсі Грейс Роман, NASA відправить у космос у найближчі 12-18 місяців, він може перевершити початкові очікування астрономів. Вчені підтвердили, що новий телескоп NASA зможе вимірювати величезні сейсмічні хвилі на поверхні зірок червоних гігантів. Також він допоможе визначити потенційно придатні для життя планети і краще спрогнозувати майбутнє Землі. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Космічний телескоп Роман (Roman Space Telescope або RST) має 2,4-метрове дзеркало, як у космічного телескопа Габбл, але його огляд у 100 разів більший. Нова обсерваторія NASA призначена для вивчення темної матерії і темної енергії, а також для вивчення мільйонів зірок у балджі Чумацького Шляху. Це центральна випущена частина диску нашої галактики. Також телескоп шукатиме планети, що обертаються навколо цих зірок.

Спостерігаючи за зірками, телескоп Роман зможе побачити, як їхня яскравість змінюється, і вони починають мерехтіти через гравітаційний вплив планети. Але це не єдине явище, яке може викликати мерехтіння світла зірки. Усередині зірок відбувається постійне переміщення речовини, що викликає коливання. Частота цих коливань залежить від температури та складу зірки, і коли коли коливання прориваються на її поверхню, вони можуть викликати тимчасове, ледь помітне збільшення яскравості зірки.

Наука, що вивчає ці зоряні коливання, називається астросейсмологією, і частота коливань може визначити масу, розмір і вік зірок. Глибше розуміння зірок може дати астрономам інформацію про деякі властивості планет, які обертаються навколо них.

Автори дослідження з'ясували, що космічний телескоп Роман здатний виявляти коливання на поверхні зірок класу червоні гіганти, які мають високу яскравість.

Балдж Чумацького Шляху є найстарішою частиною нашої галактики і багато місцевих зірок зараз старіють і перетворюються на червоних гігантів.

Червоними гігантами стають зірки, маса яких максимум у 8 разів перевищує масу Сонця. Астрономи з'ясували, що новий телескоп NASA зможе виявити сейсмічні хвилі на поверхні від 300 000 до 650 000 червоних гігантів. Це буде найбільша астросейсмологічна вибірка з коли-небудь зібраних, кажуть науковці.

Стадії еволюції червоного гіганта. У лівому верхньому кутку показано початковий розмір Сонця для порівняння Фото: solar-system

Розуміння властивостей зірок дасть астрономам інформацію про виявлені планети, наприклад, про те, чи перебувають вони в зоні населеності зірки. Тобто вони можуть бути потенційно придатними для життя.

Також спостереження за червоними гігантами дадуть інформацію і майбутньому планетних систем, коли їхня зірка починає вмирати. Коли зірки стають червоними гігантами, то вони розширюються і можуть знищити сусідні планети.

Вважається, що після перетворення Сонця на червоного гіганта, Меркурій, Венера і, ймовірно, Земля будуть знищені. Але нові дані можуть показати, що не всі планети знищуються в цьому випадку. Таким чином астрономи зможуть краще зрозуміти долю планет Сонячної системи і які планети зможуть вижити.

Майбутні відкриття космічного телескопа Роман не тільки розкажуть про планетні системи, а й проллють світло на історію Чумацького Шляху, зокрема, на історію його балджа. Астрономи вважають, що вони можуть виявити несподівані сюрпризи в центрі галактики.

Запуск космічного телескопа Роман заплановано на період з осені 2026 року по травень 2027 року.

