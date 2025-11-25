Сюрприз в центре Млечного Пути: новый космический телескоп NASA удивляет ученых (фото)

Астрономы говорят, что с помощью космического телескопа Роман они смогут получить беспрецедентные данные о звездах в центре Млечного Пути. А также о потенциально обитаемых планетах и о будущем Солнечной системы.

Как только космический телескоп Роман, названный в честь астронома Нэнси Грейс Роман, NASA отправит в космос в ближайшие 12–18 месяцев, он может превзойти первоначальные ожидания астрономов. Ученые подтвердили, что новый телескоп NASA сможет измерять огромные сейсмические волны на поверхности звезд красных гигантов. Также он поможет определить потенциально пригодные для жизни планеты и лучше спрогнозировать будущее Земли. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Космический телескоп Роман (Roman Space Telescope или RST) имеет 2,4-метровое зеркало, как у космического телескопа Хаббл, но его обзор в 100 раз больше. Новая обсерватория NASA предназначена для изучения темной материи и темной энергии, а также для изучения миллионов звезд в балдже Млечного Пути. Это центральная выпускалось диске нашей галактики. Также телескоп будет искать планеты, которое вращаются вокруг этих звезд.

Наблюдая за звездами, телескоп Роман сможет увидеть, как их яркость меняется, и они начинают мерцать из-за гравитационного влияния планеты. Но это не единственное явление, которое может вызывать мерцание света звезды. Внутри звезд происходит постоянное перемещение вещества, что вызывает колебания. Частота этих колебаний зависит от температуры и состава звезды, и когда колебания прорываются на ее поверхность, они могут вызвать временное, едва заметное увеличение яркости звезды.

Наука, изучающая эти звездные колебания, называется астросейсмологией, и частота колебаний может определить массу, размер и возраст звезд. Более глубокое понимание звезд может дать астрономам информацию о некоторых свойствах планет, которые вращаются вокруг них.

Авторы исследования выяснили, что космический телескоп Роман способен обнаруживать колебания на поверхности звезд класса красные гиганты, которые имеют высокую яркость.

Балдж Млечного Пути является старейшей частью нашей галактики и многие местные звезды сейчас стареют и превращаются в красных гигантов.

Красными гигантами становятся звезды, масса которых максимум в 8 раз превышает массу Солнца. Астрономы выяснили, что новый телескоп NASA сможет обнаружить сейсмические волны на поверхности от 300 000 до 650 000 красных гигантов. Это будет самая большая астросейсмологическая выборка из когда-либо собранных, говорят ученые.

Стадии эволюции красного гиганта. В левом верхнем углу показан начальный размер Солнца для сравнения Фото: NASA

Понимание свойств звезд даст астрономам информацию об обнаруженных планетах, например, о том, находятся ли они зоне обитаемости звезды. То есть они могут быть потенциально пригодными для жизни.

Также наблюдения за красными гигантами дадут информацию и будущем планетных систем, когда их звезда начинает умирать. Когда звезды становятся красными гигантами, то они расширяются и могут уничтожить соседние планеты.

Считается, что после превращения Солнца в красного гиганта, Меркурий, Венера и, вероятно, Земля будут уничтожены. Но новые данные могут показать, что не все планеты уничтожаются в этом случае. Таким образом астрономы смогут лучше понять судьбу планет Солнечной системы и какие планеты смогут выжить.

Будущие открытия космического телескопа Роман не только расскажут о планетных системах, но и прольют свет на историю Млечного Пути, в частности, на историю его балджа. Астрономы считают, что они могут обнаружить неожиданные сюрпризы в центре галактики.

Запуск космического телескопа Роман запланирован на период с осени 2026 года по май 2027 года.

