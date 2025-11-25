Вселенная может закончиться темной вечностью, считает астрофизик

Пока точно неизвестно, закончит ли свою жизнь Вселенная вообще, но все данные свидетельствуют о том, что она будет оставаться космическим домом для человечества еще очень долго.

Вселенная, то есть пространство, время, вся материя и энергия, возникла 13,8 млрд лет назад в результате быстрого расширения, называемого Большим взрывом, но с тех пор она находится в состоянии непрерывных изменений. Понимание будущего Вселенной основано на объектах и ​​процессах, которые мы наблюдаем сегодня. Таким образом появляются теории, предсказывающие, как Вселенная изменится в будущем и что с ней может произойти в самом конце, если такой конец вообще возможен. Итак, какое потенциальное будущее ожидает Вселенную? Об этом рассказывает астрофизик Стивен ДиКерби из Университета штата Мичиган (США), пишет ScienceAlert.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сначала Вселенная была заполнена рассеянным газом из частиц, из которых сейчас состоят атомы: протоны, нейтроны и электроны. Затем этот газ сжался под действием гравитации и появились звезды и галактики. При этом Вселенная продолжает расширяться.

По словам ДиКерби, сложно предсказать будущее Вселенной, ведь в ней могут произойти неожиданные изменения. Тем не менее есть некоторое представление о том, что может ожидать Вселенную в будущем.

Несмотря на то, что Вселенная может измениться, считается, что Солнце, желтая звезда среднего размера, будет давать свет и тепло Земле еще в течение примерно 5 миллиардов лет. Такие звезды существуют в течение примерно 10 миллиардов лет. Продолжительность жизни звезды зависит от ее размера. Большие голубые звезды живут меньше, в то время как маленькие красные звезды живут гораздо дольше.

Когда галактики перестают создавать новые звезды, а это уже происходит в некоторых галактиках, то голубые звезды быстро превращаются в сверхновые и исчезают всего через несколько миллионов лет. Затем, миллиарды лет спустя, желтые звезды, похожие на Солнце, превращаются маленькие красные звезды. В конце концов, все галактики во Вселенной перестанут создавать новые звезды, и свет, наполняющий Вселенную, постепенно станет красным и тусклым. Через триллионы лет эти красные звезды также исчезнут во тьме.

Галактики со временем растут, поглощая более мелкие галактики. Эти слияния галактик будут продолжаться и в будущем. При этом спиральные галактики после слияний превратятся в огромные эллиптические галактики. По этой причине во Вселенной со временем будет меньше спиральных галактик и больше эллиптических.

Большой взрыв дал старт расширению Вселенной, которое, вероятно, продолжится и в будущем. Гравитация всей материи во Вселенной притягивает замедляет расширение, и некоторые теории предполагают, что расширение Вселенной будет происходить по инерции или замедлится до полной остановки. В то же время считается, что существует темная энергия, которая противостоит гравитации и заставляет космос расширяться с ускорением.

Со временем галактики будут удаляться друг от друга все быстрее и быстрее. Если это продолжится в будущем, другие галактики могут оказаться слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было наблюдать из Млечного Пути.

По словам ДиКерби, текущий прогноз будущего Вселенной выглядит следующим образом: образование звезд прекратится, и галактики будут наполнены красными, тусклыми звездами, которые постепенно исчезнут. Каждое скопление галактик сольется в одну массивную эллиптическую галактику.

В итоге может наступить темная вечность, которая продлится триллионы лет. Могут появиться новые данные, которые изменят этот прогноз и следующий этап в жизни Вселенной может оказаться совершенно иным. Астрофизик считает, что у Вселенной вообще может не быть конца, ведь согласно текущим данным, сложно представить, что Вселенная полностью исчезнет.

Как уже писал Фокус, зонд "Вояджер-1" почти достиг исторической вехи: вскоре нас будет разделять один световой день. За свою почти полувековую историю зонд "Вояджер-1" смог увидеть газовый гигант Сатурн, выйти в межзвездное пространство, и аппарат продолжает устанавливать новые рекорды.