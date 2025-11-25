Всесвіт може закінчитися темною вічністю, вважає астрофізик

Наразі достеменно невідомо, чи закінчить своє життя Всесвіт взагалі, але всі дані свідчать про те, що він залишатиметься космічною домівкою для людства ще дуже довго.

Всесвіт, тобто простір, час, уся матерія та енергія, виник 13,8 млрд років тому внаслідок швидкого розширення, званого Великим вибухом, але відтоді він перебуває у стані безперервних змін. Розуміння майбутнього Всесвіту ґрунтується на об'єктах і процесах, які ми спостерігаємо сьогодні. Таким чином з'являються теорії, які передбачають, як Всесвіт зміниться в майбутньому і що з ним може статися наприкінці, якщо такий кінець взагалі можливий. Отже, яке потенційне майбутнє чекає на Всесвіт? Про це розповідає астрофізик Стівен ДіКербі з Університету штату Мічиган (США), пише ScienceAlert.

Спочатку Всесвіт був заповнений розсіяним газом із частинок, з яких зараз складаються атоми: протони, нейтрони та електрони. Потім цей газ стиснувся під дією гравітації і з'явилися зірки та галактики. При цьому Всесвіт продовжує розширюватися.

За словами ДіКербі, складно передбачити майбутнє Всесвіту, адже в ньому можуть відбутися несподівані зміни. Проте є деяке уявлення про те, що може очікувати Всесвіт у майбутньому.

Незважаючи на те, що Всесвіт може змінитися, вважається, що Сонце, жовта зірка середнього розміру, даватиме світло і тепло Землі ще протягом приблизно 5 мільярдів років. Такі зірки існують протягом приблизно 10 мільярдів років. Тривалість життя зірки залежить від її розміру. Великі блакитні зірки живуть менше, тоді як маленькі червоні зірки живуть набагато довше.

Коли галактики перестають створювати нові зірки, а це вже відбувається в деяких галактиках, то блакитні зірки швидко перетворюються на наднові і зникають лише через кілька мільйонів років. Потім, мільярди років потому, жовті зірки, схожі на Сонце, перетворюються на маленькі червоні зірки. Зрештою, всі галактики у Всесвіті перестануть створювати нові зірки, і світло, що наповнює Всесвіт, поступово стане червоним і тьмяним. Через трильйони років ці червоні зірки також зникнуть у темряві.

Галактики з часом ростуть, поглинаючи дрібніші галактики. Ці злиття галактик триватимуть і в майбутньому. При цьому спіральні галактики після злиттів перетворяться на величезні еліптичні галактики. З цієї причини у Всесвіті з часом буде менше спіральних галактик і більше еліптичних.

Великий вибух дав старт розширенню Всесвіту, яке, ймовірно, продовжиться і в майбутньому. Гравітація всієї матерії у Всесвіті притягує уповільнює розширення, і деякі теорії припускають, що розширення Всесвіту відбуватиметься за інерцією або сповільниться до повної зупинки. Водночас вважається, що існує темна енергія, яка протистоїть гравітації і змушує космос розширюватися з прискоренням.

З часом галактики віддалятимуться одна від одної дедалі швидше і швидше. Якщо це продовжиться в майбутньому, інші галактики можуть виявитися занадто далеко одна від одної, щоб їх можна було спостерігати з Чумацького Шляху.

За словами ДіКербі, поточний прогноз майбутнього Всесвіту виглядає наступним чином: утворення зірок припиниться, і галактики будуть наповнені червоними, тьмяними зірками, які поступово зникнуть. Кожне скупчення галактик зіллється в одну масивну еліптичну галактику.

У підсумку може настати темна вічність, яка триватиме трильйони років. Можуть з'явитися нові дані, які змінять цей прогноз і наступний етап у житті Всесвіту може виявитися зовсім іншим. Астрофізик вважає, що у Всесвіту взагалі може не бути кінця, адже згідно з поточними даними, складно уявити, що Всесвіт повністю зникне.

