Зонд "Вояджер-1" майже досяг історичної віхи: незабаром нас розділятиме один світловий день

За свою майже півстолітню історію зонд "Вояджер-1" зміг побачити газовий гігант Сатурн, вийти в міжзоряний простір, і апарат продовжує встановлювати нові рекорди.

За даними NASA, менше ніж за рік "Вояджер-1" досягне ще одного важливого рубежу у своїй історії. 15 листопада 2026 року апарат офіційно перебуватиме на відстані одного світлового дня від Землі, пише Popular Science.

В астрономії часто вимірюють відстані у світлових роках. Наприклад, найближча до Сонця зірка Проксима Центавра розташована на відстані 4,2 світлових років. Іншими словами, дорога до цієї зірки займе понад 4 роки, якщо летіти зі швидкістю світла.

Попри те що "Вояджер-1" не рухається зі швидкістю світла, він все ще летить дуже швидко. Протягом десятиліть апарат рухається зі швидкістю близько 17 км на секунду, додаючи по 3,5 а.о. (відстань між Землею і Сонцем) до відстані щороку.

У міру того, як "Вояджер-1" відлітає дедалі далі й далі, інженерам із NASA потрібно дедалі більше часу, щоб зв'язатися з апаратом. Приміром, торік на ремонт апарата пішли тижні, бо кожному ретранслятору на "Вояджері-1" було потрібно понад 23 години, щоб подолати мільярди кілометрів до Землі й назад.

У листопаді наступного року "Вояджер-1" опиниться за 26,3 млрд км від Землі, що дорівнює відстані, яку долає світло за 24 години.

У NASA сподіваються, що й надалі зможуть підтримувати зв'язок з апаратом, незважаючи на проблеми з його обладнанням. Навіть якщо у "Вояджера-1" більше не виникне технічних проблем, три радіоізотопні термоелектричні генератори остаточно розрядяться десь у 2030-х роках.

Нагадаємо, зонд "Вояджер-1" виявив гарячу "стіну" на краю Сонячної системи. У 1977 році NASA відправило для вивчення зовнішньої частини Сонячної системи два космічні апарати: "Вояджер-1" і "Вояджер-2". У підсумку вони змогли покинути межі Сонячної системи, але перед цим на її кордоні вони зіткнулися зі "стіною вогню". Виявилося, що температура в цьому місці становить приблизно від 29 700 до 49 700 градусів Цельсія.