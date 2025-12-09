Телескоп Субару сделал свои первые открытия: обнаружил неудавшуюся звезду и планету (фото)

Обнаруженный коричневый карлик может помочь в проверке космического телескопа Роман NASA.

Хотя возможности наблюдения за далекими планетами с помощью современных телескопов значительно расширились, астрономы могут напрямую сфотографировать лишь малую часть планет за пределами Солнечной системы. Теперь же астрономы с помощью японского телескопа Субару сделали два захватывающих открытия. Были обнаружены огромная планета и коричневый карлик, так называемая неудавшаяся звезда, пишет Space.

Субару — это 8,2-метровый оптический телескоп, принадлежащий Национальной астрономической обсерватории Японии. Она находится на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.

Телескоп Субару впервые обнаружил новые объекты в космосе в рамках программы OASIS, которая использует данные как японского телескопа, так и данные других обсерваторий. Эта программа направлена на обнаружение звезд, у которых есть планеты.

Астрономы обнаружили на расстоянии 271 световой год от нас огромную планету, получившую название HIP 54515 b. Она вращается вокруг звезды в созвездии Льва в нашей галактике Млечный Путь. Масса этой планеты примерно в 18 раз больше, чем у Юпитера и находится она на расстоянии примерно 30 астрономических единиц от своей звезды (4,5 млрд км), что эквивалентно расстоянию между Солнцем и последней планетой Солнечной системы – Нептуном.

Планета HIP 54515 b Фото: space.com

Также астрономы обнаружили на расстоянии 169 световых лет от нас объект, известный как коричневый карлик, получивший название HIP 71618 B.

Коричневыми карликами называют объекты, масса которых находится где-то между массой планеты и звезды. Ученые называют коричневые карлики неудавшимися звездами, поскольку эти объекты формируются как звезды из газовых молекулярных облаков, но никогда не набирают достаточно массы, чтобы запустить термоядерный синтез водорода в ядре.

Открытие нового коричневого карлика особенно интересно, поскольку он обладает необходимыми свойствами для проверки нового космического телескопа Роман NASA, который будет запущен в 2026 или 2027 году.

Для тестирования космического телескопа Роман нужен объект, который соответствует характеристикам обнаруженного коричневого карлика. Эти объекты намного тусклее звезд, а телескоп Роман среди прочих задач будет искать похожие на Землю планеты. Они в миллиарды раз более тусклые, чем их родные звезды.

