Маленькі супутники Урану здивували вчених: вони дивніші, ніж очікувалося (фото)

Астрономи провели спостереження за внутрішніми супутниками сьомої планети від Сонця і зробили важливе відкриття. Супутники виявилися темними, червоними і містять мало води.

У Урана є досить дивні супутники. Перші інфрачервоні спектри маленьких внутрішніх супутників планети, згідно з дослідженням, показали, що їхні поверхні набагато червоніші, темніші і містять менше води, ніж поверхні більших і віддалених від Урана супутників, пише Space.

Поки що єдиним космічним апаратом, який вивчав Уран із близької відстані, є "Вояджер-2". Зонд NASA пролетів повз Уран у 1986 році. Тоді астрономи знали, що в Урана є 5 супутників, але "Вояджер-2" виявив ще 11. За останні 39 років учені виявили ще 13 супутників і станом на 2025 рік в Урана виявлено 29 супутників. Останній був виявлений раніше цього року, як уже писав Фокус. Цей супутник, позначений як S/2025 U1, поки що є найменшим серед усіх супутників Урана, адже його діаметр становить приблизно 10 км. Найбільшим супутником Урана є Титанія — діаметр приблизно 1577 км.

Багато супутників Урану, виявлених за останні 39 років, мають доволі маленький розмір: від кількох десятків до менш ніж 200 кілометрів. Більшість цих супутників обертаються навколо планети всередині або безпосередньо за межами системи кілець Урану, поруч яскравим крижаним гігантом.

Уран і його супутники Фото: space.com

Усі ці особливості ускладнюють астрономам вивчення найменших супутників Урана. Але цю проблему допоміг вирішити потужний інфрачервоний космічний телескоп Вебб.

Астрономи спостерігали Уран у кількох інфрачервоних діапазонах і отримали більш детальне уявлення про внутрішні супутники планети. Ці спостереження надали першу інформацію про інфрачервону яскравість найменших супутників.

Уран і його супутники Фото: NASA

Як показало дослідження, більшість внутрішніх супутників демонструють дуже схожі властивості. Вони, як правило, набагато червоніші, темніші і містять менше води, ніж більші зовнішні супутники Урана: Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон.

Але особливо астрономів здивував супутник Маб. Нові спостереження показали, що поверхня Маб блакитніша і має більше води, ніж поверхня інших внутрішніх супутників Урана. Також інфрачервоний спектр поверхні Маб дуже схожий на спектр супутника Міранда, орбіта якого розташована найближче до кілець Урану і Маб.

Так виглядають великі супутники Урана Фото: solar-system

Нове дослідження значно розширює поточні знання і виявляє разючі відмінності у складі та відбивній здатності поверхонь таких супутників, як Маб, Купідон і Пердіта.

Про малі внутрішні супутники Урана ще багато чого належить дізнатися, особливо щодо їхнього походження і складу. Точніші дані про їхню щільність, форму і властивості поверхні допоможуть визначити, чи є ці супутники фрагментами, що утворилися внаслідок зіткнень, захопленими гравітацією Урану об'єктами або залишками, пов'язаними з формуванням кільцевої системи крижаного гіганта.

Уран і його кільця Фото: NASA

Оскільки зонд "Вояджер-2" спостерігав за Ураном недовго, він зміг надати лише обмежену інформацію про орбітальні періоди і відстані маленьких супутників від Урану. Коли астрономи порівняли поточне положення супутників з минулими даними, то деякі супутники опинилися не там, де їм, здавалося б, слід було бути.

За словами вчених, дослідження маленьких супутників Урану буде продовжено, щоб краще зрозуміти, як супутники і кільця планети можуть впливати один на одного.

Як уже писав Фокус, астрономи розгадали загадку Урана, яка з'явилася в результаті спостережень зонда "Вояджер-2".

