Уран не такий дивний, як вважали: 39-річну загадку "Вояджера-2" вирішено (фото)

39 років тому космічний апарат "Вояджер-2" сфотографував планету Уран з близької відстані та подарував світові нову загадку. Але вчені вважають, що вони її вирішили і пов'язана вона з впливом Сонця.

Учені кажуть, що планета Уран не така дивна, як показали дані апарату "Вояджер-2". Просто зонд NASA досліджував сьому планету Сонячної системи в не найвдаліший день. Автори дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, пропонують свій варіант вирішення 39-річної загадки Урана, пише IFLScience.

"Вояджер-2" залишається поки що єдиним космічним апаратом, якому вдалося сфотографувати планету Уран з близької відстані в січні 1986 року. "Вояджер-2" провів перші вимірювання магнітосфери Урану, тобто захисної області навколо планети, що перебуває під впливом її магнітного поля, яке захищає Уран від впливу плазми сонячного вітру.

Усередині магнітосфери апарат NASA виявив електронні радіаційні пояси (подібні є і в Землі). Але рівень енергії в цих поясах просто зашкалював і поступався лише рівню енергії найінтенсивніших радіаційних поясів у Сонячній системі, які має Юпітер. Вчені не виявили явного джерела підвищення енергії, яке мало бути пов'язане з радіацією Урана. Науковці дійшли висновку, що відповіддю на цю загадку є те, що підвищений рівень енергії електронних радіаційних поясів Урану був спричинений незвичним поривом солоного вітру. Тобто "Вояджер-2" просто досліджував Уран у не зовсім вдалий день, коли планета зазнала особливо сильного впливу Сонця.

Фотографії Урана, зроблені зондом NASA "Вояджер-2" Фото: solar-system

Зараз Земля переживає постійний вплив сонячних бур через те, що Сонце перебуває в активній фазі, і магнітне поле нашої планети відчуває на собі цей вплив. Потужні викиди плазми і сонячні вітри можуть серйозно порушити стабільність рівнів радіації та магнітного поля Землі. Те ж саме, як вважають вчені, можна сказати і про Уран.

Астрономи вважають, що магнітосфера Урану була сильно деформована сонячним вітром, який об'єднався з високошвидкісними викидами плазми з Сонця. Найімовірніше, це призвело до накопичення високоенергетичних частинок в електронних радіаційних поясах Урана.

Уран, фотографія космічного телескопа Вебб Фото: solar-system

Учені зібрали дані про подію 2019 року, коли радіаційні пояси Землі зазнали підвищеного рівня енергії, спричиненого потужними сонячними бурями. Подібність між цією подією і тим, що виявив "Вояджер-2" у радіаційних поясах Урану, виявилася разючою.

За словами авторів дослідження, якщо з системою Урану взаємодіяв аналогічний механізм, це пояснює, чому "Вояджер-2" зафіксував несподіваний рівень енергії в радіаційних поясах.

Астрономи вважають, що в усьому можуть бути винні так звані хорові хвилі. Це плазмові хвилі, які регулярно спостерігають біля Землі. Вони відіграють ключову роль у формування радіаційних поясів нашої планети. Раніше вважалося, що хорові хвилі розсіюють електрони, які потім губляться в атмосфері Урана. Але вчені з'ясували, що за певних умов вони можуть прискорювати електрони і забезпечувати їх більшою енергією.

