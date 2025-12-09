Надежды почти не осталось: потенциальная вторая Земля может быть совсем другим миром

Планета TRAPPIST-1e является одним из самых перспективных потенциально обитаемых миров за пределами Солнечной системы.

Астрономы провели новое наблюдение за планетой TRAPPIST-1e, которая не просто похожа на Землю по размеру, но может иметь жидкую воду на поверхности и атмосферу. Это значит, что эта планета может быть потенциально обитаемой. Новые данные показывают, что у этой планеты может вообще не быть атмосферы. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

TRAPPIST-1e — это одна из семи планет размером с Землю, которые вращаются вокруг звезды типа красный карлик под названием TRAPPIST-1 в 40 световых годах от нас. Эта планета находится в зоне обитаемости своей звезды, где температура может быть приемлемой для существования жидкой воды на поверхности, но это возможно только при наличии у планеты атмосферы.

Прошлые наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб показали, что у TRAPPIST-1e может быть атмосфера, состоящая из азота и метана. Последнее соединение на Земле образуется в результате жизнедеятельности живых организмов.

Теперь же после проведения нового наблюдения ученые не могут точно сказать, есть ли у TRAPPIST-1e атмосфера. Но пока эти данные не говорят, что ее однозначно нет, хотя и снижают вероятность ее существования.

Результаты исследования показывают, что метан на планете, вращающейся вокруг небольшого активного красного карлика, такого как TRAPPIST-1, будет разрушаться слишком быстро, чтобы какой-либо вероятный геологический процесс мог его восполнить. Планета получает слишком много ультрафиолетового излучения, которое может не просто разрушить молекулы метана, а всю атмосферу TRAPPIST-1.

Сравнение расположения планет земной группы в Солнечной системе и в системе TRAPPIST-1 Фото: NASA

Также новое наблюдение указывает на то, что результаты прошлых исследований могли быть искажены самой звездой. TRAPPIST-1 меньше, холоднее и гораздо тусклее Солнца, и молекулы газа, включая метан, могут образовываться в собственной атмосфере звезды. Это значит, что обнаруженный ранее метан может принадлежать атмосфере звезды, а не планеты.

Но если метан принадлежит атмосфере планеты, то его очень быстрое разрушение должно восполняться с быстрой, непрерывной скоростью. Это маловероятный сценарий, который потребовал бы непрерывного глобального вулканизма, катастрофического выброса метана из ледяных недр или постоянного обновления поверхности планеты. Даже при самых оптимистичных предположениях эти процессы не могут полностью объяснить необходимое количество метана в атмосфере планеты.

Астрономы пришли к выводу, что необходимые новые наблюдения, чтобы определить, есть ли у TRAPPIST-1e атмосфера. Если она есть, то планета пригодна для жизни.

Несмотря на выводы ученых, TRAPPIST-1e остается одним из самых перспективных потенциально обитаемых миров за пределами Солнечной системы.

