Китайские астронавты осмотрели поврежденный корабль во время выхода в открытый космос (фото)

Космический корабль “Шэньчжоу-20” был признан непригодным для возвращения астронавтов на Землю после столкновения с космическим мусором.

Китайские астронавты миссии "Шэньчжоу-21" 9 декабря впервые вышли в открытый космос после того, как прибыли на космическую станцию "Тяньгун" 31 октября. Они провели за пределами станции 8 часов и смогли увидеть, какой ущерб кораблю "Шэньчжоу-20" нанес космический мусор, пишет Space.

Согласно заявлению Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), двое астронавтов, которые вышли в отрытый космос, успешно выполнили поставленные задачи. В частности, они провели осмотр и сфотографировали поврежденный корабль "Шэньчжоу-20", который состыкован со станцией "Тяньгун". Также астронавты установили дополнительную защиту от космического мусора на внешней части орбитальной станции и выполнили другие задания.

Двое астронавтов, которые вышли в отрытый космос, успешно выполнили поставленные задачи Фото: space.com

Космический корабль "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию "Тяньгун" в конце апреля вместе с тремя астронавтами. Предполагалось, что они вернутся домой 5 ноября, но оказалось, что корабль поврежден космическим мусором.

В CMSA решили, что корабль "Шэньчжоу-20" не может безопасно доставить экипаж станции на Землю. Поэтому астронавты вернулись домой 14 ноября на борту космического корабля "Шэньчжоу-21", который доставит на орбиту новый экипаж станции "Тяньгун" 31 октября.

Астронавты установили дополнительную защиту от космического мусора на внешней части орбитальной станции и выполнили другие задания Фото: space.com

24 ноября Китай отправил космический корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа, чтобы обеспечить безопасное возвращение астронавтов миссии "Шэньчжоу-21" на Землю после завершения их миссии.

В CMSA заявили, что планируют вернуть космический корабль "Шэньчжоу-20" на Землю без экипажа, но, когда это произойдет неизвестно. Благодаря осмотру поврежденного корабля, вероятно, Китай получил больше информации о его состоянии.

Этот выход в открытый космос стал первым для астронавтов миссии "Шэньчжоу-21". 48-летний Чжан Лу уже раз бывал на станции "Тяньгун", а У Фэй (32 года) и Чжан Хунчжан (39 лет) впервые полетели в космос.

У Фэй является самым молодым китайским астронавтом и 9 декабря он также стал самым молодым астронавтом КНР, когда-либо совершавшим выход в открытый космос. Он вышел за пределы станции "Тяньгун" вместе с Чжан Лу.

