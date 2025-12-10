Поводиться як Сонце: надмасивна чорна діра викинула матерію з рекордною швидкістю

Астрономи вперше виявили настільки швидкий викид матерії величезною чорною дірою. Швидкість викиду становила 20% від швидкості світла.

Галактика NGC 3783 має настільки добре виражені спіральні рукави, що її можна вважати прикладом ідеальної спіральної галактики. В її центрі розташована надзвичайно активна надмасивна чорна діра, яка викидає матерію з небаченою раніше швидкістю, як з'ясували астрономи. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Надмасивна чорна діра в центрі галактики NGC 3783 розташована на відстані 130 млн світлових років від нас і має масу, що в 30 млн разів більша за масу Сонця. Вона настільки активно поглинає матерію, що центральна область галактики називається активне галактичне ядро.

Відео дня

Надмасивні чорні діри поглинають не всю матерію, яка потрапляє в гравітаційне поле чорної діри. Частина цієї матерії викидається в космос у вигляді плазми, тобто потоку заряджених частинок, який називається космічний вітер. Саме такий вітер, що вилітає з рекордною швидкістю, виявили астрономи. Для цього вони використовували космічні телескопи XRISM і XMM-Newton.

Спочатку астрономи зафіксували потужний спалах рентгенівського випромінювання, а потім потужний викид плазми. Розрахунки вчених показали, що швидкість космічного вітру сягала 216 мільйонів км/год, а це приблизно 20% швидкості світла.

Вчені кажуть, що такої швидкості викиду матерії з чорної діри вони ще не бачили. І цей викид заряджених частинок із чорної діри не надто відрізняється від процесу, що спричиняє спалахи і корональні викиди маси на Сонці, але в набагато більших масштабах.

Вчені кажуть, що такої швидкості викиду матерії з чорної діри вони ще не бачили. Ілюстрація Фото: ESO

Астрономи вважають, що рекордний вітер чорної діри утворився внаслідок раптового розриву і повторного з'єднання ліній магнітного поля активного галактичного ядра.

На Сонці такий самий процес спричиняє сонячний спалах, тобто викид випромінювання з поверхні Сонця. Той самий процес часто викидає в космос і потік плазми. Але магнітне поле навколо чорної діри в галактиці NGC 3783 у мільйони разів сильніше, ніж у Сонця. Тому виникає надзвичайно потужне виверження плазми.

Якщо космічний вітер чорної діри досяг швидкості 216 млн км/год, то для порівняння швидкість коронального викиду маси з Сонця досягає швидкості майже 5 млн км/год. Подібність між явищами на Сонці та подіями, пов'язаними з надмасивними чорними дірами, навіть у різних масштабах, може дозволити краще зрозуміти обидва процеси.

Активні галактичні ядра можуть формувати еволюцію своїх галактик, тому для астрономії вкрай важливо розкрити їхні секрети. Якщо чорна діра притягує занадто багато матерії або викидає занадто багато речовини зі своєї галактики, то це може зупинити процес утворення зірок. З іншого боку, викид плазми в галактику може ініціювати появу нових зірок.

Розуміння магнетизму активних галактичних ядер і того, як вони створюють подібні вітри, є ключем до розуміння історії галактик у всьому Всесвіті, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики не така, як вважали астрономи.

Також Фокус писав про те, що в січні 2026 року в небі з'явиться Вовчий Місяць.