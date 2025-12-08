Орбітальний апарат сфотографував ударного "метелика" на Марсі: що це (фото)

Рідкісний кратер у формі метелика знаходиться на північних рівнинах Марса. Такі кратери допомагають вченим краще зрозуміти силу ударів, які їх утворили, а також умови, що існували в момент зіткнення.

На новій фотографії Марса видно ударний кратер на Червоній планеті, "крила" з уламків якого поширюються поверхнею, немов метелик у польоті, пише Space.

На фотографії, зробленій орбітальним апаратом Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА), зображено злегка овальний кратер розміром приблизно 20 кілометрів зі сходу на захід і приблизно 15 кілометрів з півночі на південь. Кратер оточений двома виступами матеріалу, які розходяться віялом на північ і південь, нагадуючи симетрію крил метелика.

Кратер у формі метелика утворюється, коли астероїд стикається з поверхнею Марса під невеликим кутом, унаслідок чого два окремі "крила" матеріалу розлітаються в сторони. Такі зіткнення призводять до характерної форми, що нагадує метелика, з витягнутим центральним кратером, розташованим між двома розпростертими "крилами" матеріалу.

На світлині, зробленій орбітальним апаратом Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА), зображений злегка овальний кратер розміром приблизно 20 кілометрів зі сходу на захід і приблизно 15 кілометрів з півночі на південь Фото: ESA

За словами вчених з ЄКА, зазвичай очікується, що під час зіткнення з утворенням кратера матеріал буде розкиданий у всіх напрямках. Але відомо, що космічний камінь, завдяки якому утворився цей марсіанський "метелик", впав під невеликим кутом, що призвело до появи і нетипової форми кратера.

Цей кратер у формі метелика розташований на північних рівнинах Марса, де, як вважається, знаходяться поклади підземного водяного льоду. На знімках апарату Mars Express видно уламки, які виглядають незвично гладкими й округлими, що дає змогу припустити, що удар припав на воду або мерзлу землю.

Цей кратер у формі метелика розташований на північних рівнинах Марса, де, як вважають, знаходяться поклади підземного водяного льоду Фото: ESA

У міру танення льоду, ймовірно, з'явився зсув ґрунту, що швидко рухався і залишив після себе матеріал, який тепер тягнеться назовні у вигляді схожих на крила відростків кратера.

На знімках апарату Mars Express також зафіксовано кілька інших цікавих особливостей поверхні Марса. Навколо кратера височіють круті столові гори з плоскими вершинами. Деякі мають висоту понад тисячу метрів.

За словами вчених, столові гори виділяються на тлі навколишньої місцевості завдяки шарам темного матеріалу по краях. Цей матеріал, імовірно, утворився внаслідок вулканічної активності.

Кратери, схожі на метелика, зустрічаються рідко на Марсі. Такі кратери допомагають вченим краще зрозуміти силу ударів, які їх утворили, а також умови, що існували в момент зіткнення, і приховані шари поверхні Марса.

