Орбитальный аппарат сфотографировал ударную "бабочку" на Марсе: что это (фото)

Редкий кратер в форме бабочки находится на северных равнинах Марса. Такие кратеры помогают ученым лучше понять силу ударов, которые их образовали, а также условия, существовавшие в момент столкновения.

На новой фотографии Марса виден ударный кратер на Красной планете, "крылья" из обломков которого распространяются по поверхности, словно бабочка в полете, пишет Space.

На фотографии, сделанной орбитальным аппаратом Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА), запечатлен слегка овальный кратер размером примерно 20 километров с востока на запад и около 15 километров с севера на юг. Кратер окружен двумя выступами материала, которые расходятся веером на север и юг, напоминая симметрию крыльев бабочки.

Кратер в форме бабочки образуется, когда астероид сталкивается с поверхностью Марса под небольшим углом, в результате чего два отдельных "крыла" материала разлетаются в стороны. Такие столкновения приводят к характерной форме, напоминающей бабочку, с вытянутым центральным кратером, расположенным между двумя распростертыми "крыльями" материала.

По словам ученых из ЕКА, обычно ожидается, что при столкновении с образованием кратера материал будет разбросан во всех направлениях. Но известно, что космический камень, благодаря которому образовалась эта марсианская "бабочка", упал под небольшим углом, что привело к появлению и нетипичной формы кратера.

Этот кратер в форме бабочки находится на северных равнинах Марса, где, как считается, находятся залежи подземного водяного льда. На снимках аппарата Mars Express видны обломки, которые выглядят необычно гладкими и округлыми, что позволяет предположить, что удар пришелся на воду или мерзлую землю.

По мере таяния льда, вероятно, появился быстро движущийся оползень, который оставил после себя материал, который теперь тянется наружу в виде похожих на крылья отростков кратера.

На снимках аппарата Mars Express также запечатлены несколько других интересных особенностей поверхности Марса. Вокруг кратера возвышаются крутые столовые горы с плоскими вершинами. Некоторые имеют высоту более тысячи метров.

По словам ученых, столовые горы выделяются на фоне окружающей местности благодаря слоям темного материала по краям. Этот материал, вероятно, образовался в результате вулканической активности.

Кратеры, похожие на бабочку, встречаются редко на Марсе. Такие кратеры помогают ученым лучше понять силу ударов, которые их образовали, а также условия, существовавшие в момент столкновения, и скрытые слои поверхности Марса.

