Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Технологии и наука

Орбитальный аппарат сфотографировал ударную "бабочку" на Марсе: что это (фото)

кратер бабочка Марс
Орбитальный аппарат сфотографировал ударную "бабочку" на Марсе | Фото: ESA

Редкий кратер в форме бабочки находится на северных равнинах Марса. Такие кратеры помогают ученым лучше понять силу ударов, которые их образовали, а также условия, существовавшие в момент столкновения.

На новой фотографии Марса виден ударный кратер на Красной планете, "крылья" из обломков которого распространяются по поверхности, словно бабочка в полете, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На фотографии, сделанной орбитальным аппаратом Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА), запечатлен слегка овальный кратер размером примерно 20 километров с востока на запад и около 15 километров с севера на юг. Кратер окружен двумя выступами материала, которые расходятся веером на север и юг, напоминая симметрию крыльев бабочки.

Відео дня

Кратер в форме бабочки образуется, когда астероид сталкивается с поверхностью Марса под небольшим углом, в результате чего два отдельных "крыла" материала разлетаются в стороны. Такие столкновения приводят к характерной форме, напоминающей бабочку, с вытянутым центральным кратером, расположенным между двумя распростертыми "крыльями" материала.

кратер бабочка Марс
На фотографии, сделанной орбитальным аппаратом Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА), запечатлен слегка овальный кратер размером примерно 20 километров с востока на запад и около 15 километров с севера на юг
Фото: ESA

По словам ученых из ЕКА, обычно ожидается, что при столкновении с образованием кратера материал будет разбросан во всех направлениях. Но известно, что космический камень, благодаря которому образовалась эта марсианская "бабочка", упал под небольшим углом, что привело к появлению и нетипичной формы кратера.

Этот кратер в форме бабочки находится на северных равнинах Марса, где, как считается, находятся залежи подземного водяного льда. На снимках аппарата Mars Express видны обломки, которые выглядят необычно гладкими и округлыми, что позволяет предположить, что удар пришелся на воду или мерзлую землю.

кратер бабочка Марс
Этот кратер в форме бабочки находится на северных равнинах Марса, где, как считается, находятся залежи подземного водяного льда
Фото: ESA

По мере таяния льда, вероятно, появился быстро движущийся оползень, который оставил после себя материал, который теперь тянется наружу в виде похожих на крылья отростков кратера.

На снимках аппарата Mars Express также запечатлены несколько других интересных особенностей поверхности Марса. Вокруг кратера возвышаются крутые столовые горы с плоскими вершинами. Некоторые имеют высоту более тысячи метров.

По словам ученых, столовые горы выделяются на фоне окружающей местности благодаря слоям темного материала по краям. Этот материал, вероятно, образовался в результате вулканической активности.

Кратеры, похожие на бабочку, встречаются редко на Марсе. Такие кратеры помогают ученым лучше понять силу ударов, которые их образовали, а также условия, существовавшие в момент столкновения, и скрытые слои поверхности Марса.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новую технологию строительства жилых помещений для астронавтов на Марсе. Для этого нужно использовать местную почву, смешанную с земными бактериями.

Также Фокус писал о том, что свет не такой, как мы думаем: 180-летняя теория оказалась неверной. Физики выяснили, что свет не просто освещает вещество, он оказывает на него магнитное воздействие.