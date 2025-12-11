У NASA проблемы: что-то произошло с аппаратом, который 11 лет изучает Марс, с ним нет связи

NASA потеряло связь с орбитальным аппаратом MAVEN, когда тот скрылся за Красной планетой. Причины данной аномалии выясняются.

С космическим аппаратом MAVEN что-то произошло, когда он находился на орбите на обратной стороне Марса. До этого аппарат работал нормально и передавал данные на Землю. Но теперь с ним потеряна связь. Зонд MAVEN – это один из трех действующих аппаратов NASA на орбите вокруг Марса, и он помогает марсоходам передавать данные на Землю. Причины потери связи выясняются, пишет Space.

NASA потеряло связь впервые на длительное время с космическим аппаратом MAVEN, который уже 11 лет изучает атмосферу Марса и служит ретранслятором связи для марсоходов NASA Perseverance и Curiosity, которые работают на поверхности Красной планеты.

Кратковременная потеря связи возможна, когда орбитальный аппарат находится на обратной стороне Марса, ведь планета может блокировать сигналы. Обычно связь быстро восстанавливают, но теперь ученым из NASA не удалось это сделать, когда зонд MAVEN появился из-за обратной стороны Марса.

Согласно сообщению NASA, это настоящая аномалия и сейчас идет расследование возможных причин ее возникновения. Также уже несколько дней NASA пытается восстановить связь с космическим аппаратом MAVEN. Дополнительная информация о состоянии марсианского зонда будет предоставлена ​​по мере ее поступления, заявили в NASA.

В космическом агентстве США сообщили, что никаких проблем у аппарата MAVEN не было обнаружено до того, как он скрылся за Марсом. Пока неизвестно, что с ним там произошло.

Космический аппарат MAVEN был запушен в космос в ноябре 2013 года и уже через 10 месяцев он вышел на орбиту вокруг Марса. 11 лет он изучает атмосферу Красной планеты и ее эволюцию с течением времени. Данные аппарата помогают лучше понять, как разреженная и тонкая атмосфера Марса взаимодействует с солнечным ветром, постоянным потоком заряженных частиц, вылетающих из Солнца.

Благодаря данным MAVEN ученые пришли к выводу, что потерял большую часть своей атмосферы из-за активности Солнца и превратился из влажного и теплого мира в сухой и холодный, каким он является сегодня.

Кроме MAVEN вокруг Марса вращаются также аппараты NASA Mars Reconnaissance Orbiter, запущенный в 2005 году, и Mars Odyssey, запущенный в 2001 году.

