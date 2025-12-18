"Паук" на Европе: ученые раскрыли секрет "демона" на спутнике Юпитера (фото)

Астрономы выяснили вероятное происхождение загадочного паукообразного узора, впервые обнаруженного на спутнике Юпитера Европа в 1998 году.

Загадочная паукообразная структура, обнаруженная на четвертом по величине спутнике Юпитера, Европе, наконец-то получила объяснение, а также название. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 1998 году космический аппарат NASA "Галилео" совершил близкий пролет мимо Европы, где как считается есть подземный водный океан и может существовать внеземная жизнь. Аппарат впервые обнаружил на ледяной поверхности Европы ударный картер шириной примерно 22 километра, получивший название Мананнан. Внутри кратера "Галилео" обнаружил нечто странное.

Відео дня

Недалеко от центра кратера была обнаружена темная паукообразная структура. Ученые считали, что она могла появиться в результате гравитационного влияния Юпитера, что провоцирует появление многочисленных трещин на поверхности Европы. Также было предположение, что эта структура могла образоваться в результате извержений гидротермальных источников на дне подземного океана Европы. Но ни одно из этих предположений полностью не объясняет необычную форму темной структуры.

Исследователи частично воссоздали паукообразное образование в лабораторных условиях, используя метод, имитирующий процесс образования "озерных звезд" на Земле Фото: Live Science

Авторы нового исследования пришли к выводу, что этот "паук" на Европе появился также, как образуются темные узоры на Земле, известные как "озерные звезды". Они формируются, когда снег выпадает на замерзшие озера, и вода просачивается через крошечные отверстия во льду. Астрономы также дали название паукообразной структуре на Европе — Дамхан Алла. В переводе с ирландского это означает "паук" или "демон".

По словам ученых, вместо того чтобы вода поднималась через крошечные отверстия, как это происходит при образовании "озерных звезд" на Земле, "паук" на Европе, вероятно, образовался в результате столкновения с астероидом. Это создало небольшую трещину в ледяной поверхности спутника Юпитера и позволило соленой воде просачиваться вверх и создать паукообразный узор. Астрономы считают, что астроид упал уже после того, как был образован кратер Мананнан.

"Озерные звезды" образуются, когда вода просачивается через небольшие отверстия в озерах и распространяется сквозь слой снега на поверхности. Подобные процессы могут происходить и на ледяных водных мирах по всей Солнечной системе Фото: Live Science

Теоретически, подобные паукообразные структуры могли бы образоваться и на других ледяных океанических мирах, таких как спутник Сатурна Энцелад, и спутник Юпитера Ганимед. Ученые начали исследование того, как

эти структуры могут формироваться на разных спутниках планет Солнечной системы.

По словам авторов исследования, подобные структуры могут многое рассказать о том, что происходит под поверхностью Европы. Если больше таких структур обнаружит аппарат NASA Europa Clipper, то это может указывать на наличие бассейнов из соленой воды под поверхностью. Эти водоемы могут стать хорошим местом для существования внеземной жизни.

Аппарат Europa Clipper сейчас направляется к Юпитеру и с 2030 года начнет изучать Европу, а также другие главные спутники газового гиганта.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что в недрах спутника Сатурна Титан может скрываться не океан, а нечто другое. Но неясно, делает ли это Титан более или менее пригодным для жизни.