Неожиданно: в недрах спутника Сатурна Титан может скрываться не океан, а нечто другое

Ученые считают, что под ледяной поверхностью самого большого спутника Сатурна скрываются карманы из жидкой воды. Но неясно, делает ли это Титан более или менее пригодным для жизни.

Новое исследование показало, что самый большой спутник Сатурна Титан, возможно, скрывает под своей ледяной поверхностью не глобальный океан из жидкой воды, а обширные карманы воды. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

Титан — это самый большой спутник из 274 спутников планеты Сатурн, и он больше планеты Меркурий. Это единственный спутник планеты в Солнечной системы, у которого есть атмосфера, а также жидкость на поверхности. Правда это не вода, а жидкий метан, который находится в реках и озерах.

Астрономы давно предполагают, что под ледяной поверхностью Титана может находиться глобальный океан из жидкой воды, в котором могут быть все условия для развития и поддержания жизни. То, как Титан деформируется под действием гравитации Сатурна, предполагает наличие подземного океана.

Авторы нового исследования использовали улучшенные методы анализа данных, полученных с космических аппаратов, которые уменьшили неопределенность относительно внутреннего строения Титана.

Неожиданно ученые обнаружили, что внутреннее строение Титана сопротивляется деформации под действием гравитации Сатурна гораздо больше, чем считалось ранее. Это говорит о том, что у Титана, вероятно, нет скрытого подземного океана, а есть слой льда, близкий к точке плавления, который не полностью тает под действием высокого давления. Получается ледяная каша и в ней, вероятно, находятся карманы из жидкой воды.

Возможно, в далеком прошлом у Титана был подземный водный океан. Возможно, тепла от радиоактивных элементов в его ядре было недостаточно, чтобы предотвратить замерзание этого океана. Существует вероятность, что сейчас на Титане внутренний нагрев усиливается.

Авторы исследования считают, что океанические миры могут быть менее распространены, чем считалось ранее. Также астрономы пока не знают, делает ли Титан наличие карманов жидкой воды вместо глобального подземного океана более или менее пригодным для жизни.

Будущая миссия NASA Dragonfly поможет это выяснить. Запуск этой миссии запланирован на 2028 год. На Титан собираются отправить вертолет с ядерным двигателем, который должен раскрыть тайны спутника Сатурна, как уже писал Фокус.

