Несподівано: у надрах супутника Сатурна Титан може ховатися не океан, а щось інше

Вчені вважають, що під крижаною поверхнею найбільшого супутника Сатурна ховаються кишені з рідкої води. Але незрозуміло, чи робить це Титан більш-менш придатним для життя.

Нове дослідження показало, що найбільший супутник Сатурна Титан, можливо, приховує під своєю крижаною поверхнею не глобальний океан з рідкої води, а великі кишені води. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Титан — це найбільший супутник із 274 супутників планети Сатурн, і він більший за планету Меркурій. Це єдиний супутник планети в Сонячній системі, у якого є атмосфера, а також рідина на поверхні. Щоправда, це не вода, а рідкий метан, який міститься в річках і озерах.

Астрономи давно припускають, що під крижаною поверхнею Титана може бути глобальний океан із рідкої води, в якому можуть бути всі умови для розвитку і підтримки життя. Те, як Титан деформується під дією гравітації Сатурна, передбачає наявність підземного океану.

Автори нового дослідження використали поліпшені методи аналізу даних, отриманих із космічних апаратів, які зменшили невизначеність щодо внутрішньої будови Титана.

Несподівано вчені виявили, що внутрішня будова Титана чинить опір деформації під дією гравітації Сатурна набагато більше, ніж вважалося раніше. Це говорить про те, що у Титана, ймовірно, немає прихованого підземного океану, а є шар льоду, близький до точки плавлення, який не повністю тане під дією високого тиску. Виходить крижана каша і в ній, ймовірно, знаходяться кишені з рідкої води.

Можливо, в далекому минулому у Титана був підземний водний океан. Можливо, тепла від радіоактивних елементів у його ядрі було недостатньо, щоб запобігти замерзанню цього океану. Існує ймовірність, що зараз на Титані внутрішнє нагрівання посилюється.

Автори дослідження вважають, що океанічні світи можуть бути менш поширеними, ніж вважалося раніше. Також астрономи поки не знають, чи робить Титан наявність кишень рідкої води замість глобального підземного океану більш-менш придатною для життя.

Майбутня місія NASA Dragonfly допоможе це з'ясувати. Запуск цієї місії заплановано на 2028 рік. На Титан збираються відправити гелікоптер з ядерним двигуном, який має розкрити таємниці супутника Сатурна, як уже писав Фокус.

