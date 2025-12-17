У космосі щось посилає нам яскраве синє світло: астрономи з'ясували, що саме (фото)

Сяючі швидкі сині оптичні транзієнти (LFBOT), що світяться, понад десять років ставили вчених у глухий кут. Але тепер їхню загадку розкрито.

У космосі відбуваються короткі, дуже яскраві спалахи синього світла й астрономи нарешті змогли знайти їхнє джерело. Ці спалахи синього світла існують недовго і поступово згасають, залишаючи після себе слабке рентгенівське і радіовипромінювання. На сьогодні виявлено понад 10 таких спалахів. Астрономи вважали, що їхня поява пов'язана з незвичайним вибухом наднової або ж із живленням чорної діри. Виявилося, що ці припущення невірні. Дослідження прийнято до публікації в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Independent.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Це явище, відоме як швидкі сині оптичні транзієнти, що світяться, або LFBOT, являє собою короткі, яскраві спалахи світла, які затухають, залишаючи після себе рентгенівське і радіовипромінювання. Вони ставили вчених у глухий кут з 2014 року, з моменту їхнього першого виявлення, незважаючи на те, що було виявлено вже понад десяток таких явищ.

LFBOT настільки яскраві, що їх можна побачити на відстанях від сотень мільйонів до мільярдів світлових років. Вони існують лише кілька днів, випромінюючи високоенергетичне світло в діапазоні від синього кінця оптичного спектра до ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання.

Вчені вважали, що LFBOT можуть виникати під час незвичайного вибуху наднової або ж під час падіння міжзоряного газу в чорну діру. Але тепер астрономи вважають, що знайшли справжнє джерело цих загадкових спалахів синього світла.

Астрономи провели аналіз LFBOT під назвою AT 2024wpp, який було виявлено торік і який є найяскравішим у своєму роді. Він був виявлений у галактиці, розташованій на відстані понад 1 мільярд світлових років від нас.

AT 2024wpp, швидкий синій оптичний транзієнт, що світиться, або LFBOT, являє собою яскраву синю пляму в галактиці, що знаходиться на відстані понад 1 мільярд світлових років від Землі Фото: phys.org

Дослідження припускає, що LFBOT виникають внаслідок екстремальної події приливного руйнування. Вона відбувається, коли величезні чорні діри поглинають свою зірку-компаньйона, розриваючи її на частини.

Астрономи вважають, що інтенсивне високоенергетичне світло, випромінюване під час цієї події приливного руйнування, було наслідком тривалої історії знищення чорною дірою зірки. Чорна діра з масою у 100 разів більшою, ніж у Сонця, довгий час притягувала речовину зірки з масою у 10 разів більшою, ніж у Сонця.

Потім, коли зірка-компаньйон нарешті наблизилася надто близько і була розірвана на частини, речовина зірки потрапила на акреційний диск чорної діри і зіткнулася з уже існуючою речовиною, створюючи рентгенівське, ультрафіолетове і синє випромінювання.

За словами астрономів, це дослідження не тільки допомагає пояснити загадкове явище, а й дає змогу краще зрозуміти, як працюють чорні діри і як еволюціонують зірки. Наприклад, учені досі не знають, як насправді утворюються величезні чорні діри.

Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що вони виявили найдивнішу планету. Вона має форму лимона, там йдуть дощі з алмазів і такої атмосфери ще ніколи не бачили.

Також Фокус писав про те, чому наш перший контакт з інопланетянами може бути трагічним. Згідно з новою гіпотезою, перший контакт із позаземною цивілізацією може бути не таким, як припускають письменники-фантасти. Найімовірніше це буде "крик" із глибокого космосу.