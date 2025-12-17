"Передсмертний крик": чому наш перший контакт з інопланетянами може бути трагічним

Згідно з новою гіпотезою, перший контакт із позаземною цивілізацією може бути не таким, як припускають письменники-фантасти. Найімовірніше, це буде "крик" із глибокого космосу.

Протягом десятиліть письменники-фантасти щосили намагалися підготувати нас до можливого контакту з інопланетянами. Сюжети книг описують вторгнення войовничих інопланетян, прибуття добрих інопланетян або ж інопланетян-дослідників, яким просто цікаво, з чого ми складаємося. Але автори нової гіпотези припускають, що наш перший контакт з інопланетянами, ймовірно, буде нетиповим і особливо похмурим. Стаття опублікована на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Ми знаємо тільки про одну розумну цивілізацію у Всесвіті, яка живе на планеті Земля. Часто наше уявлення про те, як можуть поводитися інопланетяни, виходить із наших власних ідеалів. Ми припускаємо, що вони можуть прагнути дедалі більшої влади та завоювань, а тому можуть бути загрозою для людства. Також вони можуть бути дослідниками, які вважають нас чимось на кшталт піддослідних кроликів. Але також можливо, що позаземні цивілізації насправді не хочуть, щоб їх виявляли.

Автори нової гіпотези, вважають, що ми можемо вперше виявити насправді не стійку позаземну цивілізацію, а ту, що є нестабільною і перебуває на межі загибелі. Тому ця гіпотеза отримала назву есхатологічна від слова есхатологія, яка описує релігійні вірування про кінець світу.

Науковці кажуть, що під час спостереження за космосом ми часто спостерігаємо спочатку не типові явища та об'єкти, які не можуть бути репрезентативними для всього Всесвіту. Але ці об'єкти та явища найлегше виявити. Те саме стосується й інопланетян: ми можемо спочатку виявити нетипову позаземну цивілізацію через те, що вона занадто голосно заявить про себе.

Наприклад, перші планети поза Сонячною системою були виявлені біля нейтронних зірок, відомих як пульсари. Але виявилося, що з 6000 відомих нині екзопланет менше 10 обертаються навколо пульсарів. Також у космосі найлегше виявити гігантські яскраві зірки, але часто вони перебувають на фінальній стадії свого життя і насправді їх не так і багато. Найпоширенішими зірками у Всесвіті є червоні карлики: тьмяні та маленькі зірки.

Тому, згідно з есхатологічною гіпотезою, перше підтверджене виявлення позаземної технологічної цивілізації, найімовірніше, буде нетиповим і надзвичайно "гучним". Це означає, що перша виявлена позаземна цивілізація перебуватиме в нестабільному стані на межі вимирання і збере всю можливу енергію, щоб "наробити шуму" у Всесвіті.

Ці інопланетяни можуть створити якусь техносигнатуру, яка нагадуватиме яскравий вибух наднової, видимий на відстані в мільйони світлових років. Завдяки цьому позаземна цивілізація стане більш помітною і її можна буде виявити. Але цей сигнал точно буде нехарактерним для більшості стійких позаземних цивілізацій, вважають учені.

Нова гіпотеза припускає, що цей сигнал із глибокого космосу може бути цілеспрямованим криком про допомогу. Учені вважають, що перший контакт відбудеться з позаземною цивілізацією, яка перебуває в передсмертній агонії.

Тому потрібно шукати подібні короткочасні явища, які є аномальними на тлі інших.

