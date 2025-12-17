Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має дивне прискорення: визначено розмір гостя з іншої системи

Завдяки вивченню негравітаційного прискорення міжзоряної комети 3I/ATLAS астрономи змогли з'ясувати, що її ядро набагато менше, ніж передбачалося.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, був виявлений лише 5,5 місяців тому, але привернув загальну увагу наукової спільноти. Астрономи представили кілька досліджень, які пояснюють, чому 3I/ATLAS демонструє негравітаційне прискорення. Хоча це може звучати так, як начебто це прискорення створює двигун космічного корабля інопланетян, як припускають деякі вчені, насправді в цьому немає нічого незвичайного. Завдяки вивченню негравітаційного прискорення міжзоряної комети 3I/ATLAS астрономи змогли з'ясувати, що її ядро набагато менше, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the American Astronomical Society, пише IFLScience.

Усе ще існує версія про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який має незвичайні характеристики, включно з фізичним струменем завдовжки 500 000 км, як уже писав Фокус, може бути космічним кораблем інопланетян. Але більшість учених вважають, що це дивна комета, яка прибула з іншої зоряної системи.

За час спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS астрономи виявили, що вона демонструє негравітаційне прискорення під час руху від Сонця в напрямку до краю Сонячної системи. Виникло припущення, що це може бути свідченням того, що задіяний штучний двигун, як уже писав Фокус. Це дивне прискорення міжзоряна комета 3I/ATLAS набула після близької зустрічі із Сонцем наприкінці жовтня.

Автори нового дослідження пояснюють, що негравітаційне прискорення означає, що космічний об'єкт відчуває прискорення, яке не зумовлене впливом гравітації планет або Сонця. Це точно не робота штучного двигуна і це прискорення відбувається через викид газів із комети.

Комети являють собою великі шматки з льоду і каменю, часто оточені комою (газова оболонка навколо ядра комети), які мають довгий хвіст з газу і пилу. Ці особливості комет виникають, коли ці космічні об'єкти нагріваються під дією тепла Сонця. Лід на поверхні комет починає сублімувати, тобто переходить відразу з твердого в газоподібний стан, минаючи рідку фазу. При цьому комети часто випускають у космос газові струмені, які створюють кому і хвіст.

Ці струмені можуть часто впливають на рух комети, спричиняючи негравітаційне прискорення. Але точну динаміку цього процесу розрахувати неможливо, адже ядро комети іноді в тисячі разів менше за її кому.

За словами астрономів, комети також обертаються навколо своєї осі і різні ділянки ядра нагріваються в різний час під впливом сонячного випромінювання. Тому викиди газових струменів можуть відбуватися частіше на одному боці комети, ніж на іншому.

Ці викиди газу можуть змінити траєкторію руху комети, адже вони призводять до негравітаційного прискорення. Науковці використали дані наземних і космічних телескопів, щоб визначити, що це прискорення становить приблизно півмікрона на секунду в квадраті. Це мізерно мало порівняно з гравітаційним тяжінням планети, але за постійного впливу це може призвести до відхилення від прогнозованої орбіти комети з плином часу.

Автори дослідження також з'ясували, що під час зближення із Сонцем міжзоряна комета 3I/ATLAS мала масу приблизно 44 мільйони тонн, а це приблизно в 7 разів більше за масу піраміди Хеопса в Єгипті. Але потім комета втратила значну частину маси через викиди газів. На підставі оцінки неравітаційного прискорення і втрати маси астрономи дійшли висновку, що ядро комети 3I/ATLAS може бути розміром близько 375 метрів. Це значно менше, ніж більш ранні оцінки, які вказують на те, що розмір 3I/ATLAS становить понад 5 кілометрів. Але ці дані ще належить підтвердити.

