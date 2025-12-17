Новий телескоп NASA за 4 мільярди доларів допоможе знайти потенційних інопланетян (фото)

NASA завершило складання телескопа нового покоління і очікується, що він буде запущений у космос у 2027 році. Космічний телескоп Роман має наукові прилади, які дадуть змогу розгадати таємницю темної енергії та виявити населені планети, схожі на Землю.

У Центрі космічних польотів NASA імені Годдарда завершилася збірка нового космічного телескопа Роман (Roman Space Telescope), названого на честь астронома Ненсі Грейс Роман. Було встановлено два основні наукові прилади і тепер телескоп готують до запуску. За оцінками, на створення космічного телескопа Роман було витрачено близько 4 мільярдів доларів. Але воно того варте, вважають вчені, адже ця обсерваторія допоможе розкрити деякі з найважливіших таємниць Всесвіту, пише SciecneAlert.

Космічний телескоп Роман є інфрачервоною обсерваторією, оснащеною двома основними науковими приладами:

Wide-Field Instrument (WFI) — це ширококутна 288-мегапіксельна багатоспектральна камера;

Coronagraphic Instrument (CGI) — це висококонтрастний коронограф, призначений для блокування світла зірок під час пошуку планет поза Сонячною системою.

Основне завдання телескопа Роман полягає у вивченні загадкової темної енергії, пошуку нових зірок, планет за межами Сонячної системи і перших чорних дір. Також телескоп шукатиме планети, схожі на Землі, які можуть бути населеними. Таким чином вчені сподіваються дізнатися, чи самотні ми у Всесвіті.

Запуск телескопа Роман заплановано на травень 2027 року, хоча він може відбутися і восени 2026 року. Телескоп Роман відправить у космос ракета Falcon Heavy від SpaceX. Після цього телескоп буде переміщено в точку Лагранжа L2 системи Сонце-Земля. Вона розташована на відстані приблизно 1,5 млн км від Землі.

Ширококутова камера телескопа Роман забезпечує огляд у 100 разів більший, ніж у космічного телескопа Габбл, а коронограф буде дуже добре блокувати зоряне світло під час пошуку інших планет.

Основна місія телескопа розрахована на 5 років, і якщо у нього залишиться паливо для підтримання стабільної орбіти, то місія може бути продовжена. За перші п'ять років вчені очікують виявити тисячі нових планет, сотні мільйонів зірок і мільярди галактик.

Одне з найважливіших завдань телескопа Роман полягає в розгадці таємниці темної енергії, яка керує розширенням Всесвіту. Для глибшого розуміння цієї сили необхідний всеосяжний огляд космосу, і камера телескопа дає змогу це зробити.

Іншим телескопам знадобилися б десятиліття або навіть століття, щоб зробити те, що телескоп Роман зробить лише за п'ять років. За цей час він отримає зображення такої ж площі космосу, яку телескоп Габбл вивчив за перші 30 років своєї роботи. За п'ять років основної місії новий телескоп NASA має зібрати 20 000 терабайт даних.

