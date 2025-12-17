Новый телескоп NASA за 4 миллиарда долларов поможет найти потенциальных инопланетян (фото)

NASA завершило сборку телескопа нового поколения и ожидается, что он будет запущен в космос в 2027 году. Космический телескоп Роман имеет научные приборы, которые позволят разгадать тайну темной энергии и обнаружить обитаемые планеты, похожие на Землю.

В Центре космических полетов NASA имени Годдарда завершилась сборка нового космического телескопа Роман (Roman Space Telescope), названного в честь астронома Нэнси Грейс Роман. Были установлены два основных научных прибора и теперь телескоп готовят к запуску. По оценкам, на создание космического телескопа Роман было потрачено около 4 миллиардов долларов. Но оно того стоило, считают ученые, ведь эта обсерватория поможет раскрыть некоторые из важнейших тайн Вселенной, пишет SciecneAlert.

Космический телескоп Роман является инфракрасной обсерваторией, оснащенной двумя основными научными приборами:

Wide-Field Instrument (WFI) — это широкоугольная 288-мегапиксельная многоспектральная камера;

Coronagraphic Instrument (CGI) — это высококонтрастный коронограф, предназначенный для блокирования света звезд при поиске планет вне Солнечной системы.

Основная задача телескопа Роман состоит в изучении загадочной темной энергии, поиске новых звезд, планет за пределами Солнечной системы и первых черных дыр. Также телескоп будет искать планеты похожие на Земли, которые могут быть обитаемыми. Таким образом ученые надеются узнать, одиноки ли мы во Вселенной.

Запуск телескопа Роман запланирован на май 2027 года, хотя он может состояться и осенью 2026 года. Телескоп Роман отправит в космос ракета Falcon Heavy от SpaceX. После этого телескоп будет перемещен в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Она находится на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли.

Широкоугольная камера телескопа Роман обеспечивает обзор в 100 раз больше, чем у космического телескопа Хаббл, а коронограф будет очень хорошо блокировать звездный свет при поиске других планет.

Основная миссия телескопа рассчитана на 5 лет и если у него останется топливо для поддержания стабильной орбиту, то миссия может быть продолжена. За первые пять лет ученые ожидают обнаружить тысячи новых планет, сотни миллионов звезд и миллиарды галактик.

Одна из важнейших задач телескопа Роман состоит в разгадке тайны темной энергии, которая управляет расширением Вселенной. Для более глубокого понимания этой силы необходим всеобъемлющий обзор космоса и камера телескопа позволяет это сделать.

Другим телескопам потребовались бы десятилетия или даже столетия, чтобы сделать то, что телескоп Роман сделает всего за пять лет. За это время он получит изображения такой же площади космоса, какую телескоп Хаббл изучил за первые 30 лет своей работы. За пять лет основной миссии новый телескоп NASA должен собрать 20 000 терабайт данных.

