Ученые могли раскрыть тайну Вифлеемской звезды: что это было на самом деле

Направление, расстояние и движение космического объекта по небу во время сближения с Землей могли создать впечатление, что он завис над Вифлеемом в момент предполагаемого рождения Иисуса Христа.

Ученые считают, что Вифлеемская звезда, которая привела "трех волхвов" к младенцу Иисусу в христианской Библии, могла быть кометой. Эту гипотезу можно проверить. Исследование опубликовано в Journal of the British Astronomical Association, пишет Space.

В Евангелии от Матфея есть отрывок, описывающий, как волхвы увидели в небе яркую звезду над Вифлеемом. Именно она, согласно Библии, указала волхвам путь к младенцу Иисусу. Но ученые считают, что эта Вифлеемская звезда на самом деле могла быть кометой. Никакие астрономические объекты не зависают в небе над определенным местом. Но если комета приблизится достаточно близко к Земле в нужное время, двигаясь в нужном направлении и с нужной скоростью, то она может казаться неподвижной.

По словам ученых, согласно историческим записям, китайские астрономы видели яркую комету в 5 году до н.э., который считается годом рождения Иисуса Христа. Исследователи попытались рассчитать возможную траекторию полета кометы и время ее появления в небе, которая могла быть Вифлеемской звездой.

Считается, что Иисус Христос родился 25 декабря, но богословы и историки на самом деле не уверены в дате его рождения. Китайская комета была обнаружена в середине марта 5 года до н.э., и, согласно возможной орбите, она достигла бы ближайшей точки к Земле 8 июня того же года. Это не обязательно означает, что Иисус родился в июне, ведь неясно через какое время после его рождения пришли волхвы.

Расчеты ученых показывают, что комета могла приблизиться к Земле на расстояние 388 954 километра, а это ближе, чем расстояние до Луны. По мере приближения кометы к точке максимального сближения, направление ее движения в небе начало ускоряться на восток, а не на запад, достаточно быстро, чтобы начать противодействовать вращению Земли в противоположном направлении. В период с 10:00 до 11:30 утра 8 июня, если смотреть из района Иерусалима/Вифлеема, это движение создавало иллюзию неподвижности кометы на дневном небе.

Считается, что волхвы путешествовали ночью, но в те времена люди обычно не путешествовали в это время суток. Поэтому, скорее всего волхвы видели очень яркую комету днем, говорят ученые.

Тем не менее, кажется, что для того, чтобы комета оказалась Вифлеемской звездой, потребовалось бы невероятное стечение обстоятельств: она должна была бы находиться в нужном направлении, в нужное время, двигаться с нужной скоростью и на нужном расстоянии. Но ученые не исключают такое стечение обстоятельств.

Такое сближение кометы могло оставить свой след на Земле. Наша планета должна пыла пройти через обширную кому кометы, то есть газовую оболочку ядра, что привело бы к попаданию частиц кометы на Землю. Эти частицы можно обнаружить в древних горных породах.

Ученые не утверждают, что их гипотеза является окончательным решением тайны Вифлеемской звезды. Но такую возможность исключать нельзя.

