Межзвездный объект 3I/ATLAS выпустил отросток длиной 500 000 км: что это, пока загадка (фото)

Астрофизик Ави Леб из Гарварда считает, что 3I/ATLAS имеет реальную физическую струю, направленную в сторону Солнца, которую пока сложно объяснить. Одна из возможностей состоит в том, что это может быть след работы технологического двигателя.

Астрономы считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который большая часть научного сообщества принимает за комету, прибывшую из другой части Млечного Пути, приблизится к Земле на расстояние 270 млн км 19 декабря. Это даст астрономам беспрецедентную возможность лучше изучить необычного гостя из другой звездной системы. Астрофизик Ави Леб провел анализ новых фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанных наземными телескопами, и обнаружил, что он все еще имеет необычный антихвост, который теперь имеет размер около 500 000 км. Это почти в 2 раза больше расстоянии между Землей и Луной. Природа этого антихвоста остается загадкой, поэтому ученый не исключает возможности того, что это может быть признаком работы двигателя инопланетного космического корабля, пишет Futurism.

Впервые астрономы обнаружили у межзвездной кометы 3I/ATLAS странный антихвост еще в июле этого года. И он в отличие от обычного кометного хвоста, был направлен в сторону Солнца. Ави Леб просмотрел сотни изображений 3I/ATLAS, включая самые свежие, и обнаружил, что этот антихвост никуда не делся за несколько месяцев и даже увеличился в размерах.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: Medium

Новые фотографии показывают, что у 3I/ATLAS все еще существует огромный антихвост, который светится и его длина составляет примерно 500 000 км. Это очень необычно для комет.

По словам Леба, часто подобные отростки у комет являются временным оптическим эффектом, но сотни изображений показывают, что это не временное явление у 3I/ATLAS, а реальная физическая светящаяся струя. При этом такую струю никогда раньше не видели у других комет, говорит Леб. Природа этого антихвоста остается загадкой, поскольку ожидается, что газ и частицы пыли из ядра кометы будут отталкиваться от Солнца давлением солнечного излучения и солнечным ветром.

Чтобы подобный антихвост достиг длины в 500 000 км за полтора месяца после максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем, скорость выброса вещества у кометы должна составлять не менее 130 метров в секунду относительно ядра 3I/ATLAS. Но может ли эта скорость поддерживаться у обычной кометы, сказать сложно. Поэтому альтернативным объяснением может быть то, что это признак работы технологического двигателя космического корабля внеземной цивилизации, утверждает ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: Medium

Ави Леб считает, что не стоит исключать такую возможность учитывая странный химический состав и поведение 3I/ATLAS. Также астрофизик считает, что этот антихвост может быть роем мелких космических аппаратов, выпущенных материнским кораблем.

В то же время Леб предполагает, что если 3I/ATLAS является кометой, то этот странный антихвост может быть результатом обильного испарения вещества с обращенной к Солнцу стороны ядра кометы. Эти фрагменты кометы менее подвержены воздействию солнечного излучения, и могут быть направлены в сторону Солнца.

Другие ученые настаивают на том, что на самом деле нет ничего необычного в поведении межзвездной кометы 3I/ATLAS. Просто комета выбрасывает частицы пыли в сторону Солнца из-за сильного нагрева стороны ядра, обращенной к нашей звезде. То есть это обычный пылевой хвост кометы, который иногда возникает у таких объектов.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: Medium

Тем не менее, Леб считает, что мы должны быть готовы к неожиданностям, когда межзвездный объект 3I/ATLAS окажется на максимально близком расстоянии от Земли через несколько дней. Ученый считает, что в ближайшее время можно будет получить больше информации о природе гостя из другой звездной системы.

