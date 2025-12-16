Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS випустив відросток завдовжки 500 000 км: що це, поки що загадка (фото)

Астрофізик Аві Леб з Гарварду вважає, що 3I/ATLAS має реальний фізичний струмінь, спрямований у бік Сонця, який поки складно пояснити. Одна з можливостей полягає в тому, що це може бути слід роботи технологічного двигуна.

Астрономи вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який більша частина наукового співтовариства сприймає за комету, що прибула з іншої частини Чумацького Шляху, наблизиться до Землі на відстань 270 млн км 19 грудня. Це дасть астрономам безпрецедентну можливість краще вивчити незвичайного гостя з іншої зоряної системи. Астрофізик Аві Леб провів аналіз нових фотографій міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, зроблених наземними телескопами, і виявив, що він все ще має незвичайний антихвіст, який тепер має розмір близько 500 000 км. Це майже в 2 рази більше за відстань між Землею і Місяцем. Природа цього антихвоста залишається загадкою, тому вчений не виключає можливості того, що це може бути ознакою роботи двигуна інопланетного космічного корабля, пише Futurism.

Уперше астрономи виявили у міжзоряної комети 3I/ATLAS дивний антихвіст ще в липні цього року. І він, на відміну від звичайного кометного хвоста, був спрямований у бік Сонця. Аві Леб переглянув сотні зображень 3I/ATLAS, включно з найсвіжішими, і виявив, що цей антихвіст нікуди не подівся за кілька місяців і навіть збільшився в розмірах.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: Medium

Нові фотографії показують, що у 3I/ATLAS все ще існує величезний антихвіст, який світиться і його довжина становить приблизно 500 000 км. Це дуже незвично для комет.

За словами Леба, часто подібні відростки у комет є тимчасовим оптичним ефектом, але сотні зображень показують, що це не тимчасове явище у 3I/ATLAS, а реальний фізичний струмінь, що світиться. При цьому такий струмінь ніколи раніше не бачили в інших комет, каже Леб. Природа цього антихвоста залишається загадкою, оскільки очікується, що газ і частинки пилу з ядра комети будуть відштовхуватися від Сонця тиском сонячного випромінювання і сонячним вітром.

Щоб подібний антихвіст досяг довжини в 500 000 км за півтора місяця після максимального зближення 3I/ATLAS із Сонцем, швидкість викиду речовини в комети має становити щонайменше 130 метрів на секунду щодо ядра 3I/ATLAS. Але чи може ця швидкість підтримуватися у звичайної комети, сказати складно. Тому альтернативним поясненням може бути те, що це ознака роботи технологічного двигуна космічного корабля позаземної цивілізації, стверджує вчений.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: Medium

Аві Леб вважає, що не варто виключати таку можливість з огляду на дивний хімічний склад і поведінку 3I/ATLAS. Також астрофізик вважає, що цей антихвіст може бути роєм дрібних космічних апаратів, випущених материнським кораблем.

Водночас Леб припускає, що якщо 3I/ATLAS є кометою, то цей дивний антихвіст може бути результатом рясного випаровування речовини зі зверненого до Сонця боку ядра комети. Ці фрагменти комети менш схильні до впливу сонячного випромінювання, і можуть бути спрямовані в бік Сонця.

Інші вчені наполягають на тому, що насправді немає нічого незвичайного в поведінці міжзоряної комети 3I/ATLAS. Просто комета викидає частинки пилу в бік Сонця через сильне нагрівання сторони ядра, зверненої до нашої зірки. Тобто це звичайний пиловий хвіст комети, який іноді виникає у таких об'єктів.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: Medium

Проте Леб вважає, що ми повинні бути готові до несподіванок, коли міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS опиниться на максимально близькій відстані від Землі через кілька днів. Вчений вважає, що найближчим часом можна буде отримати більше інформації про природу гостя з іншої зоряної системи.

