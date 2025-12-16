Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS випустив відросток завдовжки 500 000 км: що це, поки що загадка (фото)
Астрофізик Аві Леб з Гарварду вважає, що 3I/ATLAS має реальний фізичний струмінь, спрямований у бік Сонця, який поки складно пояснити. Одна з можливостей полягає в тому, що це може бути слід роботи технологічного двигуна.
Астрономи вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який більша частина наукового співтовариства сприймає за комету, що прибула з іншої частини Чумацького Шляху, наблизиться до Землі на відстань 270 млн км 19 грудня. Це дасть астрономам безпрецедентну можливість краще вивчити незвичайного гостя з іншої зоряної системи. Астрофізик Аві Леб провів аналіз нових фотографій міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, зроблених наземними телескопами, і виявив, що він все ще має незвичайний антихвіст, який тепер має розмір близько 500 000 км. Це майже в 2 рази більше за відстань між Землею і Місяцем. Природа цього антихвоста залишається загадкою, тому вчений не виключає можливості того, що це може бути ознакою роботи двигуна інопланетного космічного корабля, пише Futurism.
Уперше астрономи виявили у міжзоряної комети 3I/ATLAS дивний антихвіст ще в липні цього року. І він, на відміну від звичайного кометного хвоста, був спрямований у бік Сонця. Аві Леб переглянув сотні зображень 3I/ATLAS, включно з найсвіжішими, і виявив, що цей антихвіст нікуди не подівся за кілька місяців і навіть збільшився в розмірах.
Нові фотографії показують, що у 3I/ATLAS все ще існує величезний антихвіст, який світиться і його довжина становить приблизно 500 000 км. Це дуже незвично для комет.
За словами Леба, часто подібні відростки у комет є тимчасовим оптичним ефектом, але сотні зображень показують, що це не тимчасове явище у 3I/ATLAS, а реальний фізичний струмінь, що світиться. При цьому такий струмінь ніколи раніше не бачили в інших комет, каже Леб. Природа цього антихвоста залишається загадкою, оскільки очікується, що газ і частинки пилу з ядра комети будуть відштовхуватися від Сонця тиском сонячного випромінювання і сонячним вітром.
Щоб подібний антихвіст досяг довжини в 500 000 км за півтора місяця після максимального зближення 3I/ATLAS із Сонцем, швидкість викиду речовини в комети має становити щонайменше 130 метрів на секунду щодо ядра 3I/ATLAS. Але чи може ця швидкість підтримуватися у звичайної комети, сказати складно. Тому альтернативним поясненням може бути те, що це ознака роботи технологічного двигуна космічного корабля позаземної цивілізації, стверджує вчений.
Аві Леб вважає, що не варто виключати таку можливість з огляду на дивний хімічний склад і поведінку 3I/ATLAS. Також астрофізик вважає, що цей антихвіст може бути роєм дрібних космічних апаратів, випущених материнським кораблем.
Водночас Леб припускає, що якщо 3I/ATLAS є кометою, то цей дивний антихвіст може бути результатом рясного випаровування речовини зі зверненого до Сонця боку ядра комети. Ці фрагменти комети менш схильні до впливу сонячного випромінювання, і можуть бути спрямовані в бік Сонця.
Інші вчені наполягають на тому, що насправді немає нічого незвичайного в поведінці міжзоряної комети 3I/ATLAS. Просто комета викидає частинки пилу в бік Сонця через сильне нагрівання сторони ядра, зверненої до нашої зірки. Тобто це звичайний пиловий хвіст комети, який іноді виникає у таких об'єктів.
Проте Леб вважає, що ми повинні бути готові до несподіванок, коли міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS опиниться на максимально близькій відстані від Землі через кілька днів. Вчений вважає, що найближчим часом можна буде отримати більше інформації про природу гостя з іншої зоряної системи.
