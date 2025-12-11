Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS робить те, чого не робили інші гості з глибокого космосу (фото)

Астрономи отримали перше рентгенівське зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS і виявили, що він випускає випромінювання, яке не було раніше виявлено у двох інших об'єктів, що прибули з іншої зоряної системи.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, виявлений у липні цього року, зараз прямує з високою швидкістю до околиць Сонячної системи, щоб назавжди покинути її. Вважається, що це станеться в першій половині 2026 року. Астрономи продовжують уважно вивчати цей об'єкт, який згідно з останніми даними NASA, є міжзоряною кометою, що прибула з поки що невідомої частини нашої галактики. Хоча рентгенівське випромінювання можуть випускати гарячі зірки і надмасивні чорні діри (воно вилітає з гарячого диска з плазми, що їх оточує), вже майже 30 років астрономи знають, що таке саме випромінювання може виходити і від комет. Астрономи отримали перше рентгенівське зображення 3I/ATLAS і з'ясували, що ця міжзоряна комета випускає рентгенівське випромінювання. Нічого подібного не спостерігалося у двох інших відомих міжзоряних об'єктів, виявлених у Сонячній системі, згідно з дослідженням, пише IFLScience.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS відрізняється від двох інших подібних об'єктів, 1I/Оумуамуа (незрозуміло, чи була це комета, чи астероїд), виявленого в 2017 році, і міжзоряної комети 2I/Борисов, виявленої в 2019 році. 3I/ATLAS рухається швидше (швидкість об'єкта становить приблизно 240 000 км/год), набагато старша (вік комети оцінюють у 7-10 млрд років) і більша за розмірами (вважають, що ядро комети може досягати діаметра в 5 км).

Міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа. Ілюстрація Фото: ESO

Але тепер астрономи виявили ще одну відмінність за допомогою космічного рентгенівського телескопа XRISM. Учені вважають, що 3I/ATLAS — це перший міжзоряний об'єкт, який випускає рентгенівське випромінювання.

Астрономи отримали перше рентгенівське зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS і виявили, що він випускає випромінювання, яке не було раніше виявлено у двох інших об'єктів, що прибули з іншої зоряної системи Фото: JAXA

Хоча міжзоряну комету 3I/ATLAS було виявлено 5 місяців тому, вона перебувала дуже близько до Сонця, а тому рентгенівський телескоп не міг нормально її вивчати. Тепер 3I/ATLAS знаходиться досить далеко, щоб астрономи могли зробити перше рентгенівське зображення міжзоряного об'єкта.

Хоча прихильники теорії про те, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, можуть заявити про те, що рентгенівське випромінювання об'єкта є ознакою роботи якогось двигуна або зброї, насправді це нормальне явище.

Нова фотографія 3I/ATLAS, зроблена космічним телескопом Габбл Фото: solar-system

Рентгенівське випромінювання у комет виникає через взаємодію плазми, яка вилітає із Сонця, і комою комети (оболонка з газу навколо ядра комети). Кома виникає через нагрівання теплом Сонця крижаного ядра і випаровування льоду без переходу в рідкий стан.

Сонячна плазма стикається з газом коми комети і може виривати електрони з атомів газу. Електрони вириваються з такою енергією, що починають випускати рентгенівське випромінювання.

Попередні дані показують, що рентгенівське випромінювання простягається на відстань приблизно 400 000 км від ядра комети.

Але вчені мають намір провести додаткове дослідження, щоб підтвердити отримані дані. Вони можуть бути отримані в той час, коли 3I/ATLAS наблизитися на максимально близьку відстань до Землі (270 млн км) приблизно 19 грудня.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS містить велику кількість речовин, необхідних для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS містить велику кількість речовин, необхідних для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.