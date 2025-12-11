Астрономи отримали загадковий сигнал із глибокого космосу: чорні діри атакують

Дивний рентгенівський сигнал може бути результатом атаки двох чорних дір на нещасну зірку.

Астрономи вважають, що приблизно 3 мільярди років тому нещасну зірку зруйнували дві чорні діри, і тепер можна побачити слабке рентгенівське випромінювання, яке походить від цієї події. Якщо припущення вчених підтвердиться, то це буде найвіддаленіша з відомих подія приливного руйнування зірки, в якій брали участь дві чорні діри. Дослідження, присвячене багаторічним спостереженням за дивним спалахом рентгенівського випромінювання, що стався на відстані 3 мільярди світлових років від нас, опубліковано в журналі The Innovation, пише Live Science.

Астрономи вперше виявили джерело рентгенівського випромінювання, що отримало назву XID 925, у 1999 році за допомогою космічного телескопа Чандра. Відтоді астрономи вивчали рентгенівське випромінювання і бачили, як воно ставало поступово слабшим. За 25 років випромінювання стало слабшим приблизно в 40 разів від початкового значення.

Яскравий спалах рентгенівського випромінювання і тривалий період загасання цього випромінювання — це те, що астрономи очікують побачити під час події приливного руйнування. Вона відбувається, коли зірка підходить надто близько до надмасивної чорної діри в центрі галактики. Чорна діра своєю найсильнішою гравітацією розриває зірку на частини і перетворює її речовину на щось, що нагадує за формою спагеті. Тому цей процес називається спагеттифікацією.

Але перед тим, як речовина зірки падає в чорну діру, вона закручується навколо неї у вигляді аккреційного диска. Він нагрівається і випускає потужне рентгенівське випромінювання. У міру того, як речовина зірки падає в чорну діру, випромінювання слабшає.

Перед тим, як речовина зірки падає в чорну діру, вона закручується навколо неї у вигляді аккреційного диска Фото: NASA//CXC/M. Weiss

Джерело рентгенівського випромінювання XID 925 є одним із найдальших випадків приливного руйнування зірки. Але 1999 року астрономи виявили щось незвичайне. Протягом кількох місяців яскравість XID 925 різко і несподівано збільшилася в 27 разів. Потім яскравість так само швидко знизилася і випромінювання стало слабшати.

Автори дослідження вважають, що вони знайшли причину дивного підвищення яскравості XID 925. Вони дійшли висновку, що це була подія приливного руйнування зірки, в якому брали участь не одна, а дві чорні діри.

Астрономи вважають, що нещаслива зірка опинилася під гравітаційним впливом центральної надмасивної чорної діри та меншої чорної діри, яка є компаньйоном першої.

Більша чорна діра розірвала зірку на частини і перетворила її на аккреційний диск. Але потім друга чорна діра наблизилася до диска або навіть прорвалася крізь нього, і це призвело до різкого викиду енергії та рентгенівського випромінювання. Щойно менша чорна діра відійшла, система повернулася в нормальний стан.

Хоча астрономи кажуть, що ця теорія не ідеально пояснює всі дані, вони стверджують, що це найпереконливіший сценарій, враховуючи те, що відомо про чорні діри і події приливного руйнування.

Якщо ця теорія підтвердиться, то це буде найвіддаленіша з відомих подій приливного руйнування, в якій брали участь дві чорні діри. Ця подія може дати більше інформації про складні взаємини між зірками і чорними дірами в ядрах галактик.

