Марсохід NASA вперше записав звук електричних розрядів у пилових вихорах на Марсі (аудіо)

Уперше можна почути електричні розряди, схожі на блискавки, у розрідженій атмосфері Марса. Ці дані надав марсохід Perseverance.

NASA представило вражаючий аудіозапис, який демонструє звуки пилових бур на Марсі, що потріскують крихітними електричними розрядами, схожими на блискавки, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Аудіозапис був зроблений марсоходом Perseverance у кратері Єзеро на Марсі, коли пилові вихори проносилися поверхнею. Мікрофон камери марсохода SuperCam зафіксував слабкі потріскування і мініатюрні звукові удари, що стало першим чітким записом електричного розряду всередині марсіанської пилової бурі.

Протягом кількох десятиліть учені вважали, що пил на Марсі, який переносить вітер, може накопичувати достатньо статичного заряду для виникнення чогось схожого на міні-блискавки. Але це була лише теорія, яка потребувала підтвердження.

Відео дня

Марсохід Perseverance підтвердив цю теорію, коли записав звук електричних розрядів, схожих на блискавку, у пилових вихорах на Марсі.

Пилові вихори на Марсі утворюються, коли повітря біля теплої поверхні нагрівається і піднімається крізь більш холодне навколишнє повітря, змушуючи прилегле повітря спрямовуватися всередину і обертатися. У міру того, як цей повітряний стовп, що обертається, прискорюється, він піднімає пил з поверхні, створюючи пиловий вихор.

Електричні розряди утворюються, коли частинки пилу у пиловому вихорі стикаються, накопичуючи статичну електрику. Коли заряд стає досить сильним, він розряджається у вигляді крихітної іскри. Це схоже на статичний розряд, який людина може відчути, пройшовшись по килиму і торкнувшись металевої дверної ручки.

Ці розряди не схожі на потужні блискавки на Землі, адже вони крихітні — їхня довжина становить лише кілька сантиметрів.

Вивчення цих "блискавок" на Марсі допоможе вченим краще зрозуміти хімічний склад атмосфери Червоної планети, а також може допомогти в розробці майбутніх роботизованих і пілотованих місій на Марс.

Як уже писав Фокус, щось сталося з апаратом NASA, який 11 років вивчає Марс, з ним немає зв'язку. NASA втратило зв'язок з орбітальним апаратом MAVEN, коли той зник за Червоною планетою. Причини цієї аномалії з'ясовуються.

Також Фокус писав про те, чому "архітектор" квантової механіки розлютив Ейнштейна. Роботи Макса Борна зробили революцію у квантовій фізиці. Хоча вчений був переконаним пацифістом, серед його учнів був творець ядерної бомби.