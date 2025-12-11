Марсоход NASA впервые записал звук электрических разрядов в пылевых вихрях на Марсе (аудио)

Впервые можно услышать электрические разряды, похожие на молнии, в разреженной атмосфере Марса. Эти данные предоставил марсоход Perseverance.

NASA представило впечатляющую аудиозапись, которая демонстрируют звуки пылевых бурь на Марсе, потрескивающих крошечными электрическими разрядами, похожими на молнии, пишет Space.

Аудиозапись была сделана марсоходом Perseverance в кратере Езеро на Марсе, когда пылевые вихри проносились по поверхности. Микрофон камеры марсохода SuperCam зафиксировал слабые потрескивания и миниатюрные звуковые удары, что стало первой четкой записью электрического разряда внутри марсианской пылевой бури.

В течение нескольких десятилетий ученые считали, что пыль на Марсе, которую переносит ветер, может накапливать достаточно статического заряда для возникновения чего-то похожего на мини-молнии. Но это была лишь теория, требующая подтверждения.

Марсоход Perseverance подтвердил эту теорию, когда записал звук электрических разрядов, похожих на молнию, в пылевых вихрях на Марсе.

Пылевые вихри на Марсе образуются, когда воздух у теплой поверхности нагревается и поднимается сквозь более холодный окружающий воздух, заставляя близлежащий воздух устремляться внутрь и вращаться. По мере того, как этот вращающийся воздушный столб ускоряется, он поднимает пыль с поверхности, создавая пылевой вихрь.

Электрические разряды образуются, когда частицы пыли вы пылевом вихре сталкиваются, накапливая статическое электричество. Когда заряд становится достаточно сильным, он разряжается в виде крошечной искры. Это похоже на статический разряд, который человек может почувствовать, пройдясь по ковру и коснувшись металлической дверной ручки.

Эти разряды не похожи на мощные молнии на Земле, ведь они крошечные – их длина составляет всего несколько сантиметров.

Изучение этих "молний" на Марсе поможет ученым лучше понять химический состав атмосферы Красной планеты, а также может помочь в разработке будущих роботизированных и пилотируемых миссий на Марс.

