Межзвездный объект 3I/ATLAS делает то, чего не делали другие гости из глубокого космоса (фото)

Астрономы получили первое рентгеновское изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS и обнаружили, что он выпускает излучение, которое не было ранее обнаружено у двух других объектов, прибывших из другой звездной системы.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле этого года, сейчас направляется с высокой скоростью к окраинам Солнечной системы, чтобы навсегда покинуть ее. Считается, что это произойдет в первой половине 2026 года. Астрономы продолжают внимательно изучать этот объект, который согласно последним данным NASA, является межзвездной кометой, прибывшей из пока неизвестной части нашей галактики. Хотя рентгеновское излучение могут выпускать горячие звезды и сверхмассивные черные дыры (оно вылетает из окружающего их горячего диска из плазмы), уже почти 30 лет астрономы знают, что такое же излучение может исходить и от комет. Астрономы получили первое рентгеновское изображение 3I/ATLAS и выяснили, что эта межзвездная комета выпускает рентгеновское излучение. Ничего подобного не наблюдалось у двух других известных межзвездных объектов, обнаруженных в Солнечной системе, согласно исследованию, пишет IFLScience.

Межзвездный объект 3I/ATLAS отличается от двух других подобных объектов, 1I/Оумуамуа (неясно была ли это комета или астероид), обнаруженного в 2017 году, и межзвездной кометы 2I/Борисов, обнаруженной в 2019 году. 3I/ATLAS двигается быстрее (скорость объекта составляет примерно 240 000 км/ч), намного старше (возраст кометы оценивается в 7-10 млрд лет) и больше по размерам (считается, что ядро кометы может достигать диаметра в 5 км).

Но теперь астрономы обнаружили еще одно отличие с помощью космического рентгеновского телескопа XRISM. Ученые считают, что 3I/ATLAS – это первый межзвездный объект, который выпускает рентгеновское излучение.

Хотя межзвездная комета 3I/ATLAS была обнаружена 5 месяцев назад, она находилась очень близко к Солнцу, а потому рентгеновский телескоп не мог нормально ее изучать. Теперь 3I/ATLAS находится достаточно далеко, чтобы астрономы могли сделать первое рентгеновское изображение межзвездного объекта.

Хотя сторонники теории о том, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, могут заявить о том, что рентгеновское излучение объекта является признаком работы какого-то двигателя или оружия, на самом деле это нормальное явление.

Рентгеновское излучение у комет возникает из-за взаимодействия плазмы, которая вылетает из Солнца, и комой кометы (оболочка из газа вокруг ядра кометы). Кома возникает из-за нагрева теплом Солнца ледяного ядра и испарения льда без перехода в жидкое состояние.

Солнечная плазма сталкивается с газом комы кометы и может вырывать электроны из атомов газа. Электроны вырываются с такой энергией, что начинают выпускать рентгеновское излучение.

Предварительные данные показывает, что рентгеновское излучение простирается на расстояние примерно 400 000 км от ядра кометы.

Но ученые намерены провести дополнительное исследование, чтобы подтвердить полученные данные. Они могут быть получены в то время, когда 3I/ATLAS приблизиться на максимально близкое расстояние к Земле (270 млн км) примерно 19 декабря.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили, что межзвездный объект 3I/ATLAS содержит большое количество веществ, необходимых для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

