Атмосфера нашої планети досягає Місяця: хороші новини для майбутніх колоністів

Коли люди знову опиняться на Місяці, то зможуть виявити, що частина нашої планети знаходиться на її природному супутнику.

Учені з'ясували, що атоми і молекули з атмосфери Землі мільярди років подорожували космосом, щоб опинитися на Місяці. Це пояснює давню місячну загадку і відкриття показує, що на Місяці існує більше корисних елементів, які зможуть використовувати люди, якщо створять там колонію. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У зразках місячного ґрунту, доставлених з Місяця астронавтами місій "Аполлон" понад 50 років тому, науковці виявили загадкову кількість летючих речовин. Зокрема, таких елементів, як вода, вуглекислий газ, гелій, аргон та азот, які мають низькі температури кипіння або сублімації. Частина цих летких речовин доставляється на Місяць сонячним вітром із Сонця, але їхню кількість, особливо азоту, не можна пояснити виключно сонячним вітром.

Відео дня

20 років тому вчені припустили, що частина цих летючих речовин потрапила на Місяць із Землі у вигляді частинок із верхніх шарів атмосфери нашої планети під впливом сонячного вітру. Але вчені вважали, що це могло статися тільки на ранніх етапах історії Землі, до того, як на нашій планеті сформувалося сильне глобальне магнітне поле, яке, на їхню думку, блокувало б вихід частинок. Але автори нового дослідження вважають, що ці висновки були неправильними.

Дослідники використовували комп'ютерне моделювання для визначення моменту, коли ці летючі частинки могли досягти Місяця, на основі двох різних сценаріїв.

Один зі сценаріїв описував ранню Землю, коли магнітне поле нашої планети було слабким, а сонячний вітер набагато сильнішим. Інший сценарій описував сучасну Землю з сильнішим магнітним полем і слабшим сонячним вітром. Несподівано вчені виявили, що сценарій сучасної Землі насправді краще підходить для перенесення частинок із земної атмосфери на Місяць.

Моделювання показало, що замість того, щоб блокувати вихід частинок, магнітне поле Землі навпаки допомагає їм виходити з атмосфери нашої планети. Деякі лінії магнітного поля Землі досить довгі, щоб досягати Місяця і допомагають переміщатися атомам і молекулам з атмосфери Землі на Місяць.

Учені виявили в багатих на залізо породах Гренландії віком 3,7 мільярда років свідоцтва того, що стародавня Земля мала магнітне поле, яке можна порівняти за силою з сучасним. Це найдавніше свідчення існування магнітного поля Землі, тож, учені вважають, що відтоді, а може й раніше, і до сьогодення атмосфера Землі поступово просочувалася в космос і на Місяць.

Це означає, що місячний ґрунт все ще може містити довгостроковий запис історії атмосфери Землі, що, зі свого боку, може розповісти про те, як клімат, навколишнє середовище і навіть життя на Землі змінювалися протягом мільярдів років.

Цей витік атомів і молекул з атмосфери Землі на Місяць також може мати позитивні наслідки для майбутніх колоністів на супутнику Землі.

Той факт, що потік частинок із Землі на Місяць триває так довго, означає, що на місячній поверхні могло накопичитися більше летких речовин, ніж очікують учені, і вони просто чекають, коли їх витягнутий, щоб використовувати.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що космічне вивітрювання може змінити речовини на поверхні Місяця.

Також Фокус писав про те, що Уран і Нептун більше схожі на Землю, ніж ми думаємо, вважають учені.