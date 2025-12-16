Атмосфера нашей планеты достигает Луны: хорошие новости для будущих колонистов

Когда люди снова окажутся на Луне, то смогут обнаружить, что часть нашей планеты находится на ее естественном спутнике.

Ученые выяснили, что атомы и молекулы из атмосферы Земли миллиарды лет путешествовали по космосу, чтобы оказаться на Луне. Это объясняет давнюю лунную загадку и открытие показывает, что на Луне существует больше полезных элементов, которые смогут использовать люди, если создадут там колонию. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Space.

В образцах лунной почвы, доставленных с Луны астронавтами миссий "Аполлон" более 50 лет назад, ученые обнаружили загадочное количество летучих веществ. В частности, таких элементов, как вода, углекислый газ, гелий, аргон и азот, которые имеют низкие температуры кипения или сублимации. Часть этих летучих веществ доставляется на Луну солнечным ветром с Солнца, но их количество, особенно азота, нельзя объяснить исключительно солнечным ветром.

20 лет назад ученые предположили, что часть этих летучих веществ попала на Луну с Земли в виде частиц из верхних слоев атмосферы нашей планеты под воздействием солнечного ветра. Но ученые считали, что это могло произойти только на ранних этапах истории Земли, до того, как на нашей планете сформировалось сильное глобальное магнитное поле, которое, по их мнению, блокировало бы выход частиц. Но авторы нового исследования считают, что эти выводы были неверными.

Исследователи использовали компьютерное моделирование для определения момента, когда эти летучие частицы могли достичь Луны, на основе двух различных сценариев.

Один из сценариев описывал раннюю Землю, когда магнитное поле нашей планеты было слабым, а солнечный ветер намного сильнее. Другой сценарий описывал современную Землю с более сильным магнитным полем и более слабым солнечным ветром. Неожиданно ученые обнаружили, что сценарий современной Земли на самом деле лучше подходит для переноса частиц из земной атмосферы на Луну.

Моделирование показало, что вместо того, чтобы блокировать выход частиц, магнитное поле Земли наоборот помогает им выходить из атмосферы нашей планеты. Некоторые линии магнитного поля Земли достаточно длинные, чтобы достигать Луны и помогают перемещаться атомам и молекулам из атмосферы Земли на Луну.

Ученые обнаружили в богатых железом породах Гренландии возрастом 3,7 миллиарда лет свидетельства того, что древняя Земля имела магнитное поле, сравнимое по силе с современным. Это самое древнее свидетельство существования магнитного поля Земли, поэтому, ученые считают, что с того времени, а может и раньше, и до сегодняшнего дня атмосфера Земли постепенно просачивалась в космос и на Луну.

Это означает, что лунная почва все еще может содержать долгосрочную запись истории атмосферы Земли, что, в свою очередь, может рассказать о том, как климат, окружающая среда и даже жизнь на Земле менялись на протяжении миллиардов лет.

Эта утечка атомов и молекул из атмосферы Земли на Луну также может иметь положительные последствия для будущих колонистов на спутнике Земли.

Тот факт, что поток частиц с Земли на Луну продолжается так долго, означает, что на лунной поверхности могло накопиться больше летучих веществ, чем ожидают ученые, и они просто ждут, когда их извлекут, чтобы использовать.

