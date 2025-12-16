Уран и Нептун больше похожи на Землю, чем мы думаем, считают ученые (фото)

Астрономы поставили под сомнение существующее понимание внутреннего состава двух самых далеких планет Солнечной системы. Они считают, что Уран и Нептун могут быть каменистыми, а не ледяными гигантами, как их принято называть.

Хотя технически планеты Уран и Нептун являются газовыми гигантами, их принято называть ледяными гигантами из-за их состава. Это связано с тем, что две самые далекие планеты Солнечной системы содержат больше метана, воды и других летучих веществ, чем Юпитер и Сатурн. Но слишком большое давление в недрах планет превращает химические соединения в лед, хотя он не совсем твердый, а более аморфный. Теперь же ученые представили исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, которое предполагает, что ядра Урана и Нептуна могут быть более каменистыми и менее ледяными, чем считалось ранее, пишет ScienceAlert.

Астрономы разделяют планеты Солнечной системы на три категории: каменистые планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс), газовые гиганты (Юпитер и Сатурн), а также ледяные гиганты (Уран и Нептун). Но ученые ставят под сомнения тот факт, что Уран и Нептун являются ледяными гигантами. Авторы исследования считают, что это могут быть каменистые гиганты.

Уран и Нептун являются наименее изученными планетами Солнечной системы. Дело в том, что их с близкого расстояния изучал только космический аппарат "Вояджер-2" во второй половине 80-х годов прошлого века. Считается, что планеты имеют газообразную атмосферу, большой слой из льдов, а также небольшое каменистое ядро, содержащее металлы. Диаметр Урана составляет примерно 51 000 км, а Нептуна – примерно 49 000 км. То есть эти планеты примерно в 4 раза больше Земли. Но ученые пришли к выводу, что внутри этих планет могут находиться огромные каменистые ядра, а потому, вероятно, это не ледяные, а каменистые гиганты.

Астрономы считают, что внутри Урана и Нептуна может происходить конвекция, при которой вещество циркулирует, как и на Земле в результате тектонической активности, а не остается стабильным. Это может объяснить некоторые странности двух планет.

К таким выводам ученые пришли после создания нового моделирования внутреннего устройства Урана и Нептуна, основанное на имеющихся данных, но учитывающее иные физические характеристики.

Результаты исследования показали, что Уран и Нептун могут преимущественно состоять из горных пород, а не льдов. Расчеты ученых показывают, что внутри планет могут находится огромные твердые каменистые ядра, которые занимают более 50% размера двух гигантских планет.

Исследование также предлагает возможные объяснения того, почему у Урана и Нептуна такие загадочные магнитные поля, которые имеют более двух полюсов. Ученые считают, что там находятся так называемые ионные водные слои, которые создают магнитные динамо-эффекты, что объясняет странное магнитное поле.

Астрономы признают, что их моделирование имеет некоторые неопределенности, а потому необходимо отправить к Урану и Нептуну космические аппараты, которые могли бы провести более детальное исследование двух планет с близкого расстояния.

Хотя ученые и считают, что Уран и Нептун могут быть каменистыми, а не ледяными гигантами, имеющихся данных пока недостаточно, чтобы уверенно сказать, что эти миры являются именно таковыми.

