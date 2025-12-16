Уран і Нептун більше схожі на Землю, ніж ми думаємо, вважають учені (фото)

Астрономи поставили під сумнів існуюче розуміння внутрішнього складу двох найдальших планет Сонячної системи. Вони вважають, що Уран і Нептун можуть бути кам'янистими, а не крижаними гігантами, як їх заведено називати.

Хоча технічно планети Уран і Нептун є газовими гігантами, їх прийнято називати крижаними гігантами через їхній склад. Це пов'язано з тим, що дві найдальші планети Сонячної системи містять більше метану, води та інших летких речовин, ніж Юпітер і Сатурн. Але занадто великий тиск у надрах планет перетворює хімічні сполуки на лід, хоча він не зовсім твердий, а більш аморфний. Тепер же вчені представили дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, яке припускає, що ядра Урана і Нептуна можуть бути більш кам'янистими і менш крижаними, ніж вважалося раніше, пише ScienceAlert.

Астрономи поділяють планети Сонячної системи на три категорії: кам'янисті планети земної групи (Меркурій, Венера, Земля і Марс), газові гіганти (Юпітер і Сатурн), а також крижані гіганти (Уран і Нептун). Але вчені ставлять під сумнів той факт, що Уран і Нептун є крижаними гігантами. Автори дослідження вважають, що це можуть бути кам'янисті гіганти.

Уран і Нептун є найменш вивченими планетами Сонячної системи. Річ у тім, що їх із близької відстані вивчав тільки космічний апарат "Вояджер-2" у другій половині 80-х років минулого століття. Вважається, що планети мають газоподібну атмосферу, великий шар із льодів, а також невелике кам'янисте ядро, що містить метали. Діаметр Урана становить приблизно 51 000 км, а Нептуна — приблизно 49 000 км. Тобто ці планети приблизно в 4 рази більші за Землю. Але вчені дійшли висновку, що всередині цих планет можуть перебувати величезні кам'янисті ядра, а тому, ймовірно, це не крижані, а кам'янисті гіганти.

Астрономи вважають, що всередині Урана і Нептуна може відбуватися конвекція, за якої речовина циркулює, як і на Землі внаслідок тектонічної активності, а не залишається стабільною. Це може пояснити деякі дивацтва двох планет.

Таких висновків учені дійшли після створення нового моделювання внутрішнього устрою Урана і Нептуна, що ґрунтується на наявних даних, але враховує інші фізичні характеристики.

Результати дослідження показали, що Уран і Нептун можуть переважно складатися з гірських порід, а не льодів. Розрахунки вчених показують, що всередині планет можуть знаходитися величезні тверді кам'янисті ядра, які займають понад 50% розміру двох гігантських планет.

Дослідження також пропонує можливі пояснення того, чому в Урана і Нептуна такі загадкові магнітні поля, які мають більше двох полюсів. Вчені вважають, що там знаходяться так звані іонні водні шари, які створюють магнітні динамо-ефекти, що пояснює дивне магнітне поле.

Астрономи визнають, що їхнє моделювання має певні невизначеності, а тому необхідно відправити до Урана і Нептуна космічні апарати, які могли б провести більш детальне дослідження двох планет із близької відстані.

Хоча вчені і вважають, що Уран і Нептун можуть бути кам'янистими, а не крижаними гігантами, наявних даних поки що недостатньо, щоб впевнено сказати, що ці світи є саме такими.

