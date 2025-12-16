Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: NASA уважно стежить за його наближенням до Землі, чому

NASA та Міжнародна мережа попередження про астероїди ООН розпочали активне спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS у той час, коли вона наближається до Землі. Для цього є причина.

У міру того, як міжзоряна комета 3I/ATLAS наближається до нашої планети, NASA і ООН проводять активне спостереження за гостем з іншої зоряної системи. 3I/ATLAS опиниться на найближчій відстані від Землі 270 мільйонів кілометрів, 19 грудня. Відстежити точне місце розташування комет є складним завданням і нове спостереження покликане поліпшити технологію відстеження об'єктів, що зближуються із Землею, за допомогою 3I/ATLAS, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA координує роботу Міжнародної мережі попередження про астероїди ООН, куди входить понад 80 обсерваторій, розташованих по всьому світу. Ця мережа займається відстеженням місця розташування астероїдів і комет, які зближуються з нашою планетою.

Відео дня

3I/ATLAS є першим міжзоряним об'єктом, за яким спостерігатимуть астрономи в рамках ініціативи NASA та ООН. Науковці хочуть з'ясувати точне місце розташування 3I/ATLAS у космосі, що допоможе робити прогнози щодо руху інших комет та астероїдів, які зближуються із Землею.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: комета

По суті вчені за допомогою 3I/ATLAS хочуть удосконалити технології спостереження за потенційно небезпечними об'єктами, і міжзоряний гість є хорошим випробувальним полігоном. Астрономи тестують нові методи відстеження траєкторій руху комет і астероїдів на 3I/ATLAS. Ці спостереження допоможуть у майбутньому визначити, як відправити космічний апарат до подібної комети. Результати програми спостереження за 3I/ATLAS мають бути представлені на початку 2026 року.

За словами вчених, точно виміряти місце розташування міжзоряної комети 3I/ATLAS складно, адже її яскравість і розмір коми (оболонка з газу і пилу, що оточує ядро комети) змінюється. Ці особливості можуть збільшити видимий розмір комети, а значить складно визначити, де точно вона знаходиться.

Незважаючи на те, що міжзоряна комета 3I/ATLAS прибула з іншої зоряної системи, деякі її характеристики і поведінка нагадують комети в Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показало, що міжзоряна комета 3I/ATLAS набула зеленого відтінку, хоча раніше була більш червоною. Також астрономи побачили, що вона збільшила свою яскравість.

Також Фокус писав про те, що таке головний пояс астероїдів у Сонячній системі, де він розташований і як з'явився.