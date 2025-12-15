Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS змінився в міру наближення до Землі: нові фотографії (фото)

Нові зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS показують, що він став більш яскравим і зеленим. Учені кажуть, що це жодним чином не пов'язано із "зеленими чоловічками", які, згідно з деякими теоріями, можуть керувати загадковим об'єктом.

Астрономи за допомогою телескопа обсерваторії "Джеміні північ", розташованої на Гаваях, отримали нові фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який більшість астрономів вважають кометою. Нові зображення показали, що комета 3I/ATLAS стала набагато яскравішою і набула зеленого відтінку після зближення із Сонцем наприкінці жовтня. Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, як вважають вчені, може ще піднести сюрпризи, коли опиниться на найближчій відстані від Землі приблизно 19 грудня, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Астрономи отримали нові фотографії міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка перебуває в одній із найактивніших фаз своєї активності в міру руху через Сонячну систему. Зараз 3I/ATLAS прямує до околиць Сонячної системи, щоб назавжди її покинути наступного року. Але приблизно 19 грудня міжзоряна комета опиниться на найближчій відстані від Землі — 270 млн км.

Астрономи виявили, що незважаючи на віддалення від Сонця комета 3I/ATLAS все ще піддається сильному нагріванню нашої зірки. У результаті продовжують випаровуватися крижані речовини з її ядра. Це призвело до збільшення розміру коми комети і появи більш довгого кометного хвоста. Кома комети складається з газів і пилу, викинутих з її ядра 3I/ATLAS. У результаті збільшення коми комета відбиває більшу кількість сонячного світла і стає яскравішою.

Нова фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: комета

Також астрономи виявили, що газ у комі комети тепер випромінює слабкий зеленуватий відтінок, чого не спостерігалося кілька місяців тому. Але вчені кажуть, що це не пов'язано із "зеленими чоловічками", тобто інопланетянами, які, згідно з деякими теоріями, можуть керувати загадковим об'єктом, що прибув з іншої зоряної системи.

Річ у тім, що в комі коме комети знаходяться молекули, які складаються з двох атомів вуглецю. Саме ці молекули випромінюють зелене світло. Багато комет у Сонячній системі випромінюють схоже зелене світло.

І все ж до зближення із Сонцем міжзоряна комета 3I/ATLAS виглядала більш червоною. Це говорить про те, що 3I/ATLAS зараз викидає в космос нові хімічні речовини, які дають підказки щодо її складу.

Нова фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: комета

Астрономи вважають, що під час зближення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS із Землею, він може піднести нові сюрпризи. Річ у тім, що невідомо, як поводитиметься комета на більш далекій відстані від Сонця, коли її температура знизиться. Комета 3I/ATLAS може почати викидати нові хімічні речовини в космос, змінити знову свій колір і також стати або більш яскравою, або більш тьмяною.

Нагадуємо, що 3I/ATLAS — це третій міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі в липні цього року. Поточні оцінки показують, що він рухається Сонячною системою зі швидкістю приблизно 240 000 км/год. 3I/ATLAS, ймовірно, є найбільшим і найстарішим відомим міжзоряним об'єктом, адже його розмір може становити понад 5 км, а вік — понад 7 мільярдів років.

Незважаючи на безліч інтригуючих особливостей 3I/ATLAS, зокрема незвичайне співвідношення деяких хімічних речовин і дивні антихвости, повернуті до Сонця, переважна більшість астрономів сходяться на думці, що це, хоч і дивна, але комета. Тобто це точно не інопланетний космічний апарат, як припускають деякі вчені.

Астрономи продовжують спостерігати за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, щоб краще зрозуміти її розмір, траєкторію руху, склад і походження.

Як уже писав Фокус, перша рентгенівська фотографія міжзоряної комети 3I/ATLAS показала, що вона випускає рентгенівське випромінювання. Цього не робили два інших відомих міжзоряних об'єкти, виявлені в Сонячній системі.

Також Фокус писав про те, що представлена технологія для цілодобової передачі сонячної енергії з космосу на Землю. Американська компанія збирається за допомогою своїх супутників забезпечувати світлом Сонця сонячні електростанції навіть після настання ночі.