Представлено технологію для цілодобової передачі сонячної енергії з космосу на Землю

Американська компанія Overview Energy збирається за допомогою своїх супутників забезпечувати світлом Сонця сонячні електростанції навіть після настання ночі.

Компанія Overview Energy збирається передавати світло Сонця з навколоземної орбіти на сонячні панелі навіть тоді, коли останні не виробляють електроенергію. Для цього планується використовувати спеціальні супутники, які забезпечуватимуть цілодобове постачання сонячної енергії. Компанія вже залучила 20 мільйонів доларів на реалізацію свого проекту. Перші випробування вже проведені і планується почати передачу сонячної енергії з космосу вже в найближчому майбутньому, пише New Atlas.

Компанія Overview Energy планує використовувати лазери ближнього інфрачервоного діапазону для безперервного передавання сонячної енергії із супутників на геосинхронній орбіті, на висоті 36 000 км над поверхнею Землі, на наявні сонячні електростанції.

На цій висоті Сонце видно цілодобово, а це означає, що угруповання супутників компанії Overview Energy може допомогти використовувати наявні сонячні електростанції для вироблення електроенергії протягом 65-75% часу доби, коли вони простоюють.

У компанії кажуть, що це може принести користь домовласникам, знизивши вартість отриманої електроенергії та підвищивши стійкість підключених мереж, що забезпечують електроживлення критично важливих об'єктів.

Щоб довести працездатність своєї технології, компанія Overview Energy провела демонстрацію в повітрі, під час якої літак Cessna Caravan передавав енергію за допомогою лазера на наземний приймач, що складається зі звичайних сонячних панелей, з висоти 5 км.

Компанія стверджує, що це перший в історії приклад бездротового передавання енергії високої потужності з будь-якої рухомої платформи. Під час демонстрації технології використовувалися ті самі лазери, які планують використовувати в космосі.

Варто зазначити, що розгортання більшої кількості сонячних панелей на Землі, як і раніше, значно дешевше, ніж уловлювання сонячного світла і його передача сюди з космосу. Бездротовій передачі енергії з орбіти на Землю доведеться конкурувати з розширенням сонячних електростанцій і подальшим розвитком рішень для зберігання енергії в батареях з метою зниження витрат.

У 2028 році компанія планує провести демонстрацію своєї технології за допомогою супутників на нижчій орбіті. Уже 2030 року Overview Energy планує постачання сонячного світла на Землю з геосинхронної орбіти.

