Представлено "перший у світі" водневий літак із вертикальним зльотом і посадкою (відео)

Швейцарський стартап Stellar Aviation представив революційний літак Stellar Jet. Компанія описує його як перший у світі літак з вертикальним зльотом і посадкою, що працює на рідкому водні.

Компанія Stellar Aviation представила новаторський воднево-електричний бізнес-літак Stellar Jet із системою вертикального зльоту і посадки. Цей літак використовує рідкий водень як паливо, що дає змогу значно збільшити дальність польоту, йдеться на сайті стартапу.

Рухова система літака поєднує водень із киснем, що надходить із зовнішнього повітря, для вироблення електроенергії, необхідної для його роботи. Єдиним побічним продуктом цього процесу є вода. Літак був розроблений у співпраці з BMW Designworks і Sauber Group, компанією, відомою своїми болідами Формули-1. Компанія Stellar Aviation планує створити дві версії літака для різних цілей: Stellar Business Jet і Stellar Millennium Jet.

Літак Stellar Jet, здатний здійснювати вертикальний зліт і посадку, зможе перевозити 5 пасажирів на швидкості понад 500 км/год. Польоти цей літак здатний здійснювати на висоті понад 9000 метрів.

Воднево-електрична рухова система літака забезпечує нульовий рівень викидів шкідливих речовин у повітря. Stellar Jet поєднує в собі аеродинаміку реактивного літака з універсальністю вертольота.

Рідкий водень — це нове джерело палива для літаків. Більшість розроблюваних водневих літаків зберігають паливо в газоподібному стані. Stellar Jet використовує передову технологію гідридів металів для безпечного, настроюваного зберігання, уникаючи проблем, пов'язаних із традиційним рідким воднем.

Компанія Stellar Aviation планує здійснити демонстраційні польоти 2026 року, а виконати перші комерційні рейси 2028 року.

Швейцарський стартап збирається здійснити революцію в авіації, запропонувавши практичне й екологічне рішення для повітряних перевезень.

