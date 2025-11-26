Здійснити політ у кабіні пілота "тихого" надзвукового літака NASA дозволяє це відео

Вид з кабіни пілота і відеозапис польоту демонструють можливості надзвукового літака X-59. Він створений для того, щоб довести, що надзвукові літаки можуть не створювати сильних ударів під час подолання звукового бар'єру.

Хоча перший політ "тихого" надзвукового літака X-59 відбувся 28 жовтня, NASA лише нещодавно показало відеозапис цієї історичної події. X-59, який є експериментальним надзвуковим літаком, має довести, що польоти з надзвуковою швидкістю можуть відбуватися без приголомшливих ударів, коли літак долає звуковий бар'єр. Через ці удари польоти надзвукових літаків над континентальною частиною США заборонені, але ця заборона може бути знята, пише Space.

Як уже писав Фокус, перший політ надзвукового літака NASA X-59 над пустелею Мохаве в Каліфорнії відбувся майже місяць тому. На відео видно, як X-59 плавно підстрибує, коли він вирулює з укриття і прямує до злітно-посадкової смуги. Відео об'єднує кадри з кабіни пілота, центру управління польотами і літаків супроводу, також видно, як літак X-59 ширяє над пустелею Мохаве, а потім приземляється.

X-59 створений NASA спільно з компанією Lockheed Martin, і як заявляється, перший його політ пройшов успішно. У NASA заявили, що випробування надзвукового літака X-59 будуть продовжені. Наступного разу в пустелі Мохаве буде розміщено десятки мікрофонів, які вимірюватимуть силу звукового удару, який виникає, коли X-59 перевищить швидкість звуку. Також подібні вимірювання проводитимуть літаки супроводу, які вимірюватимуть силу ударних хвиль.

Приголомшливі звукові удари створюють надзвукові літаки, коли долають швидкість звуку — 1225 км/год. Тому надзвукові польоти над континентальною частиною США заборонені з 1973 року. Але якщо X-59 виправдає очікування, то він може сприяти зняттю заборони і появі нових надзвукових пасажирських літаків.

Якщо NASA за допомогою літака X-59 зможе довести, що надзвукові польоти можуть бути "тихими", то заборону на надзвукові польоти над населеними пунктами США може бути знято.

Надзвуковий літак X-59 має довжину 29 метрів, а розмах крила — 9 метрів. Він може літати зі швидкістю до 1500 км/год. Lockheed Martin і NASA — не єдині компанії, які намагаються зробити надзвукові

Як уже писав Фокус, на початку цього року надзвуковий літак XB-1 компанії Boom Technology здійснив історичний політ, також подолавши звуковий бар'єр над пустелею Мохаве.

