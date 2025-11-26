Совершить полет в кабине пилота "тихого" сверхзвукового самолета NASA позволяет это видео

Вид из кабины пилота и видеозапись полета демонстрируют возможности сверхзвукового самолета X-59. Он создан для того, чтобы доказать, что сверхзвуковые самолеты могут не создавать сильных ударов при преодолении звукового барьера.

Хотя первый полет "тихого" сверхзвукового самолета X-59 состоялся 28 октября, NASA только недавно показало видеозапись этого исторического события. X-59, который является экспериментальным сверхзвуковым самолетом, должен доказать, что полета со сверхзвуковой скоростью могут происходить без оглушающих ударов, когда самолет преодолевает звуковой барьер. Из-за этих ударов полеты сверхзвуковых самолетов над континентальной частью США запрещены, но это запрет может быть снят, пишет Space.

Как уже писал Фокус, первый полет сверхзвукового самолета NASA X-59 над пустыней Мохаве в Калифорнии почти месяц назад. На видео видно, как X-59 плавно подпрыгивает, когда он выруливает из укрытия и направляется к взлетно-посадочной полосе. Видео объединяет кадры из кабины пилота, центра управления полетами и самолетов сопровождения, также видно, как самолет X-59 парит над пустыней Мохаве, а затем приземляется.

X-59 создан NASA совместно компанией Lockheed Martin и как заявляется первый его полет прошел успешно. В NASA заявили, что испытания сверхзвукового самолета X-59 будут продолжены. В следующий раз в пустыне Мохаве будут размещены десятки микрофонов, которые будут измерять силу звукового удара, который возникает, когда X-59 превысит скорость звука. Также подобные измерения будут проводить самолеты сопровождения, которые будучи измерять силу ударных волн.

Если NASA с помощью самолета X-59 сможет доказать, что сверхзвуковые полеты могут быть "тихими", то запрет на сверхзвуковые полеты над населенными пунктами США может быть снят Фото: NASA

Оглушительные звуковые удары создают сверхзвуковые самолеты, когда преодолевают скорость звука — 1225 км/ч. Поэтому сверхзвуковые полеты над континентальной частью США запрещены с 1973 года. Но если X-59 оправдает ожидания, то он может способствовать снятию запрета и появлению новых сверхзвуковых пассажирских самолетов.

Сверхзвуковой самолет X-59 имеет длину 29 метров, а размах крыла – 9 метров. Он может летать со скоростью до 1500 км/ч. Lockheed Martin и NASA — не единственные компании, пытающиеся сделать сверхзвуковые

Как уже писал Фокус, в начале этого года сверхзвуковой самолет XB-1 компания Boom Technology совершил исторический полет, также преодолев звуковой барьер над пустыней Мохаве.

