В небе над Альпами появился "эльф": что это за странное красное кольцо (фото)

Высоко над грозовыми облаками на долю секунды появилось загадочное красное кольцо. Фотограф смог сделать снимок редкого явления под названием “эльф”.

На долю секунды над северной Италией в ночном небе появилось огромное светящееся красное кольцо. Один фотограф оказался в нужном месте в нужное время, пишет Space.

Фотограф Вальтер Бинотто запечатлел редкое атмосферное явление в небе над предгорьями итальянских Альп из своего дома в небольшом городке Поссаньо. Странное красное кольцо в небе – это "эльф". Так называется редкая и очень быстрая форма молнии в верхних слоях атмосферы, которую большинство людей никогда не увидят.

"Эльфы" представляют собой быстро расширяющиеся дискообразные вспышки, которые могут достигать в поперечнике до 480 километров и длиться менее одной тысячной секунды. Они возникают высоко над грозовыми облаками, когда мощный электромагнитный импульс устремляется вверх, в ионосферу. Это верхняя часть атмосферы Земли, где образуются полярные сияния. "Эльфы" – это вид электрического разряда, который отличается от обычных молний своим свечением.

Фотограф Вальтер Бинотто запечатлел редкое атмосферное явление в небе над предгорьями итальянских Альп Фото: space.com

Изначально Бинотто хотел сфотографировать спрайты. Это быстрые электрические разряды над грозовыми облаками, возникающие в верхних слоях атмосферы.

По словам фотографа, он не увидел спрайты, но, к счастью, ему удалось увидеть "эльфа". Он был вызван мощным отрицательным разрядом молнии во время грозы примерно в 300 км к югу от дома фотографа.

Один разряд достиг необычайно высоких минус 303 килоампер (знак минус указывает на полярность молнии, а не на то, что ток был меньше нуля), создав мощный электромагнитный импульс, который осветил ионосферу.

Для сравнения, обычная молния обычно переносит ток силой всего от 10 до 30 килоампер. Этот "эльф" парил на высоте около 160 км над поверхностью Земли и имел диаметр около 320 км.

Бинотто также сфотографировал “эльфа” в 2023 году. На прошлом изображении это явление видно более детально.

Бинотто также сфотографировал "эльфа" в 2023 году Фото: space.com

