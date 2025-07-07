Спрайт, но не напиток: астронавт NASA с орбиты сделала снимок странной красной молнии (фото)

Астронавт Николь Айерс, которая находится на борту Международной космической станции (МКС), во время съемки нашей планеты запечатлела редкое атмосферное явление – спрайт.

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Астронавт NASA Николь Айерс сделала потрясающую фотографию загадочного атмосферного явления известного, как спрайт или красная молния. Этот снимок был сделан с высоты 400 км над поверхностью Земли, ведь Айерс находится на борту МК, пишет Space.

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Спрайты, также известные как красные молнии, возникают во время чрезвычайно сильных гроз. Если обычные молнии движутся вниз от грозовых облаков к земле, то спрайты движутся вверх, в верхние слои атмосферы нашей планеты.

Спрайты представляют собой редкое атмосферное явление, которое очень сложно увидеть с Земли, ведь обычно они возникают на очень большой высоте. Поэтому их чаще всего наблюдают с самолетов, а также с МКС, которая находится в космосе.

Красные молнии являются кратковременными явлениями, но их высота может достигать 50 км. Спрайты возникают в тех частях атмосферы, которые находятся выше (на высоте 50-80 км над поверхностью Земли), чем расположены обычные грозовые облака, где появляются знакомые нам молнии.

Спрайты представляют собой редкое атмосферное явление, которое очень сложно увидеть с Земли, ведь обычно они возникают на очень большой высоте. Поэтому их чаще всего наблюдают с самолетов, а также с МКС, которая находится в космосе Фото: NASA

Спрайты могут выглядеть как столбы красного свечения, так и могут напоминать медуз с многочисленными щупальцами. Эти атмосферные явления относят к классу кратковременных световых событий и вызваны сильной электрической активностью в грозовых облаках под спрайтами.

Красные молнии представляют собой наименее понятные и малоизученные атмосферные явления. Но гигантский спрайт, который удалось увидеть Айерс, является особенно впечатляющим представителем красных молний, который возник над территорией Северной Америки.

Ученые из NASA пытаются больше узнать о природе спрайтов в том числе и помощью фотографий, которые делают астронавты с МКС. Остается много вопросов о природе спрайтов, о том, как и почему они формируются и как взаимодействуют с окружающей атмосферой, но, возможно, вскоре на них появятся ответы.

Как уже писал Фокус, астронавт NASA Мэттью Доминик, находясь на борту МКС, также запечатлел впечатляющий спрайт в атмосфере Земли.

Также Фокус писал о том, что на новой фотографии Марс выглядит не красным, а фиолетовым и желтым. Орбитальный аппарат Mars Express сделал потрясающую фотографию равнины на Марсе, которая имеет оранжевый, фиолетовый и желтый цвет, и для этого есть причина.