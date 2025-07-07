Спрайт, але не напій: астронавт NASA з орбіти зробила знімок дивної червоної блискавки (фото)

Астронавт Ніколь Айєрс, яка перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), під час зйомки нашої планети зафіксувала рідкісне атмосферне явище — спрайт.

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Астронавтка NASA Ніколь Айєрс зробила приголомшливу фотографію загадкового атмосферного явища відомого, як спрайт або червона блискавка. Цей знімок було зроблено з висоти 400 км над поверхнею Землі, адже Айєрс перебуває на борту МК, пише Space.

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Спрайти, також відомі як червоні блискавки, виникають під час надзвичайно сильних гроз. Якщо звичайні блискавки рухаються вниз від грозових хмар до землі, то спрайти рухаються вгору, у верхні шари атмосфери нашої планети.

Спрайти являють собою рідкісне атмосферне явище, яке дуже складно побачити із Землі, адже зазвичай вони виникають на дуже великій висоті. Тому їх найчастіше спостерігають із літаків, а також із МКС, яка перебуває в космосі.

Червоні блискавки є короткочасними явищами, але їхня висота може сягати 50 км. Спрайти виникають у тих частинах атмосфери, які знаходяться вище (на висоті 50-80 км над поверхнею Землі), ніж розташовані звичайні грозові хмари, де з'являються знайомі нам блискавки.

Спрайти являють собою рідкісне атмосферне явище, яке дуже складно побачити із Землі, адже зазвичай вони виникають на дуже великій висоті. Тому їх найчастіше спостерігають із літаків, а також із МКС, яка перебуває в космосі Фото: solar-system

Спрайти можуть виглядати як стовпи червоного світіння, так і можуть нагадувати медуз із численними щупальцями. Ці атмосферні явища відносять до класу короткочасних світлових подій і викликані сильною електричною активністю в грозових хмарах під спрайтами.

Червоні блискавки являють собою найменш зрозумілі та маловивчені атмосферні явища. Але гігантський спрайт, який вдалося побачити Айєрс, є особливо вражаючим представником червоних блискавок, який виник над територією Північної Америки.

Вчені з NASA намагаються більше дізнатися про природу спрайтів, зокрема й за допомогою фотографій, які роблять астронавти з МКС. Залишається багато запитань про природу спрайтів, про те, як і чому вони формуються і як взаємодіють з навколишньою атмосферою, але, можливо, незабаром на них з'являться відповіді.

Як уже писав Фокус, астронавт NASA Меттью Домінік, перебуваючи на борту МКС, також зафіксував вражаючий спрайт в атмосфері Землі.

Також Фокус писав про те, що на новій фотографії Марс виглядає не червоним, а фіолетовим і жовтим. Орбітальний апарат Mars Express зробив приголомшливу фотографію рівнини на Марсі, яка має помаранчевий, фіолетовий і жовтий колір, і для цього є причина.