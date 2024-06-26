Земля из космоса: астронавт NASA сделал снимок редкой красной молнии (фото)

Астронавт Мэттью Доминик заявил, что ему очень повезло во время наблюдения за грозой на нашей планете запечатлеть еще и спрайт.

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Астронавт NASA, который находится на борту Международной космической станции (МКС) стал свидетелем появлением редкого явления в атмосфере Земли – красной молнии под названием спрайт. Эту молнию ему удалось сфотографировать из космоса, пишет Space.

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Астронавт NASA Мэттью Доминик заявил, что ему очень повезло во время наблюдения за грозой у побережья Южной Африки запечатлеть еще и спрайт. Эта красная гроза была видна на одном из снимков, которые делал астронавт с борта МКС во время наблюдения за нашей планетой.

Доминик в своем посте в социальной сети Х написал, что об этом редком атмосферном явлении он в основном знает только из Википедии и хотел бы получить больше информации от ученых, которые изучают спрайты. Астронавт написал, что ему хотелось бы запечатлеть больше таких красных молний.

Астронавт NASA Мэттью Доминик заявил, что ему очень повезло во время наблюдения за грозой у побережья Южной Африки запечатлеть еще и спрайт. Эта красная гроза была видна на одном из снимков, которые делал астронавт с борта МКС во время наблюдения за нашей планетой Фото: X (Twitter)

Спрайты, также известные как красные молнии, возникают во время чрезвычайно сильных гроз. Большинство молний движутся вниз от облаков к земле, а спрайт наоборот движется от облаков вверх в верхние слои атмосферы.

Спрайты представляют собой редкое явление, которое чрезвычайно трудно наблюдать с поверхности Земли. И даже с орбиты с помощью профессионального оборудования запечатлеть их достаточно трудно. Вспышки этих красных молний длятся всего несколько миллисекунд, а потому сложно изучать эти явления. Хотя спрайты очень короткие по времени, они могут иметь ширину до 48 км.

Так выглядит гроза на Земле из космоса Фото: ESA

Астронавты МКС в течение многих лет проводят наблюдения за разными типами молний на Земле, делая их снимки из космоса. Например, в прошлом году спрайт удалось запечатлеть с орбиты астронавту Европейского космического агентства Андреасу Могенсену. Для этого он использовал новую камеру, чтобы изучить формирование и развитие этих типов молний.

В прошлом году спрайт удалось запечатлеть с орбиты астронавту Европейского космического агентства Андреасу Могенсену Фото: ESA

Ученые считают, что молнии могут меняться из-за антропогенного изменения климата.

Фокус уже писал более подробно о том, что из себя представляют спрайты, какие они имеют особенности, а также как они возникают.

Также Фокус писал о том, что на МКС недавно возникала очередная проблема со скафандром у астронавта NASA, а потому юбилейный выход в открытый космос так и не состоялся.