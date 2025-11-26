У небі над Альпами з'явився "ельф": що це за дивне червоне кільце (фото)

Високо над грозовими хмарами на частку секунди з'явилося загадкове червоне кільце. Фотограф зміг зробити знімок рідкісного явища під назвою "ельф".

На частку секунди над північною Італією в нічному небі з'явилося величезне червоне кільце, що світиться. Один фотограф опинився в потрібному місці в потрібний час, пише Space.

Фотограф Вальтер Бінотто зафіксував рідкісне атмосферне явище в небі над передгір'ями італійських Альп зі свого будинку в невеликому містечку Поссаньо. Дивне червоне кільце в небі — це "ельф". Так називається рідкісна і дуже швидка форма блискавки у верхніх шарах атмосфери, яку більшість людей ніколи не побачать.

"Ельфи" являють собою дископодібні спалахи, що швидко розширюються, які можуть досягати в поперечнику до 480 кілометрів і тривати менше однієї тисячної секунди. Вони виникають високо над грозовими хмарами, коли потужний електромагнітний імпульс спрямовується вгору, в іоносферу. Це верхня частина атмосфери Землі, де утворюються полярні сяйва. "Ельфи" — це вид електричного розряду, який відрізняється від звичайних блискавок своїм світінням.

Фотограф Вальтер Бінотто зафіксував рідкісне атмосферне явище в небі над передгір'ями італійських Альп Фото: space.com

Спочатку Бінотто хотів сфотографувати спрайти. Це швидкі електричні розряди над грозовими хмарами, що виникають у верхніх шарах атмосфери.

За словами фотографа, він не побачив спрайтів, але, на щастя, йому вдалося побачити "ельфа". Він був викликаний потужним негативним розрядом блискавки під час грози приблизно за 300 км на південь від будинку фотографа.

Один розряд досяг надзвичайно високих мінус 303 кілоампер (знак мінус вказує на полярність блискавки, а не на те, що струм був меншим за нуль), створивши потужний електромагнітний імпульс, який висвітлив іоносферу.

Для порівняння, звичайна блискавка зазвичай переносить струм силою всього від 10 до 30 кілоампер. Цей "ельф" ширяв на висоті близько 160 км над поверхнею Землі і мав діаметр близько 320 км.

Бінотто також сфотографував "ельфа" у 2023 році. На минулому зображенні це явище видно більш детально.

Бінотто також сфотографував "ельфа" у 2023 році Фото: space.com

