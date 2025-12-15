Представлен "первый в мире" водородный самолет с вертикальным взлетом и посадкой (видео)

Швейцарский стартап Stellar Aviation представил революционный самолет Stellar Jet. Компания описывает его как первый в мире самолет c вертикальным взлетом и посадкой, работающий на жидком водороде.

Компания Stellar Aviation представила новаторский водородно-электрический бизнес-самолет Stellar Jet с системой вертикального взлета и посадки. Этот самолет использует жидкий водород в качестве топлива, что позволяет значительно увеличить дальность полета, говорится на сайте стартапа.

Двигательная система самолета сочетает водород с кислородом, поступающим из наружного воздуха, для выработки электроэнергии, необходимой для его работы. Единственным побочным продуктом этого процесса является вода. Самолет был разработан в сотрудничестве с BMW Designworks и Sauber Group, компанией, известной своими болидами Формулы-1. Компания Stellar Aviation планирует создать две версии самолета для различных целей: Stellar Business Jet и Stellar Millennium Jet.

Самолет Stellar Jet, способный совершать вертикальный взлет и посадку, сможет перевозить 5 пассажиров на скорости более 500 км/ч. Полеты этот самолет способен совершать на высоте более 9000 метров.

Водородно-электрическая двигательная система самолета обеспечивает нулевой уровень выбросов вредных веществ в воздух. Stellar Jet сочетает в себе аэродинамику реактивного самолета с универсальностью вертолета.

Жидкий водород — это новый источник топлива для самолетов. Большинство разрабатываемых водородных самолетов хранят топливо в газообразном состоянии. Stellar Jet использует передовую технологию гидридов металлов для безопасного, настраиваемого хранения, избегая проблем, связанных с традиционным жидким водородом.

Компания Stellar Aviation планирует совершить демонстрационные полеты в 2026 году, а выполнить первые коммерческие рейсы в 2028 году.

Швейцарский стартап собирается совершить революцию в авиации, предложив практичное и экологичное решение для воздушных перевозок.

