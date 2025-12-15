Колишній сантехнік створив велосипед на магнітах: що вийшло (відео)

Великі магніти перед і за сидінням велосипеда створюють враження, ніби хтось за допомогою фотошопу вирізав частини рами.

Колін Фурзе раніше був сантехніком, але по-справжньому знайшов своє покликання у створенні химерних саморобних транспортних засобів. Наприклад, він створив велосипед, у якому система підвіски використовує магніти, пише New Atlas.

Колін Фурзе зробив справжній подарунок для любителів двоколісної техніки. Він створив систему підвіски для велосипеда, яка замість пружин або амортизаційних вилок використовує протидіючі магніти, встановлені на рамі, щоб не відчувати нерівностей дороги. Дивно, але це спрацювало.

Ідея справді оригінальна, і це один із найцікавіших велосипедів. Великі магніти перед і за сидінням створюють враження, ніби хтось за допомогою фотошопу вирізав частини рами.

У відеоролику, який можна побачити вище, Фурзе розповідає про те, як він визначив необхідну магнітну силу для роботи цієї системи, протестував безліч магнітів за допомогою саморобного пристосування, переробив старий велосипед, щоб установити підшипникові утримувачі та магніти, а потім з нуля зібрав велосипед, оснащений магнітами.

У підсумку він використав дві пари магнітів із силою тяжіння понад 500 кг кожна у фінальній конструкції, і це забезпечило комфортну їзду різними типами місцевості. Хоча з дуже великими нерівностями велосипед справлявся не дуже добре. Проте, це цікаве відео, що дає змогу дізнатися, чи спрацює взагалі ця божевільна ідея, а монтаж процесу складання велосипеда стане справжнім подарунком для завзятих любителів саморобної техніки.

