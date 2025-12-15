Космічний апарат Китаю створив загрозу для Starlink на орбіті: що відомо

Згідно з повідомленням компанії SpaceX, космічний апарат наблизився на відстань 200 метрів до супутника Starlink на висоті 560 км. Зіткнення вдалося уникнути.

Один з інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX ледь уникнув зіткнення на орбіті із супутником, запущеним китайською компанією CAS Space. Це був один із дев'яти запущених на орбіту супутників за допомогою китайської ракети Kinetica 1, пише Space.

9 грудня на китайській ракеті-носії Kinetica 1 з космодрому Цзюцюань на орбіту було запущено 9 космічних апаратів: шість китайських багатофункціональних супутників, супутник спостереження за Землею для Об'єднаних Арабських Еміратів, науковий супутник для Єгипту і науковий супутник для Непалу. Згідно з повідомленням SpaceX, один із цих супутників наблизився на небезпечно близьку відстань до одного із супутників Starlink.

У повідомленні SpaceX ідеться, що не було проведено жодної координації або узгодження дій з наявними супутниками, які працюють у космосі, що призвело до зближення 12 грудня на відстань 200 метрів на висоті 560 км одного із запущених на китайській ракеті супутників із супутником Starlink.

Kinetica 1 — це 30-метрова твердопаливна ракета, експлуатована китайською компанією CAS Space. Компанія заявила, що вона виконала всі необхідні умови, щоб уникнути зіткнень із відомими супутниками або космічним сміттям, але тим не менш розслідує інцидент.

Координація, про яку йдеться в повідомленні SpaceX, стає дедалі важливішою, оскільки на навколоземній орбіті перебуває дуже багато супутників. Якщо у 2020 році навколо Землі оберталося менше ніж 3400 діючих супутників, то вже у 2025 році їх стало близько 13 000. Більшість із них належить компанії SpaceX. Наразі компанія експлуатує майже 9300 супутників Starlink, понад 3000 з яких було запущено тільки цього року.

Супутники Starlink автономно уникають потенційних зіткнень, маневруючи в космосі. Тільки за перше півріччя 2025 року супутники Starlink виконали 145 000 маневрів ухилення.

Але багато інших космічних апаратів не мають таких можливостей, і навіть супутники Starlink можуть бути захоплені зненацька апаратами, оператори яких не діляться даними про свою траєкторію, кажуть у SpaceX.

Навіть одне зіткнення між двома супутниками або за участю уламків космічного сміття може створити величезну хмару уламків, яка може спричинити подальші зіткнення.

