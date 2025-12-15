Космический аппарат Китая создал угрозу для Starlink на орбите: что известно

Согласно сообщению компании SpaceX, космический аппарат приблизился на расстояние 200 метров к спутнику Starlink на высоте 560 км. Столкновения удалось избежать.

Один из интернет-спутников Starlink компании SpaceX едва избежал столкновения на орбите со спутником, запущенным китайской компанией CAS Space. Это был один из девяти запущенных на орбиту спутников с помощью китайской ракеты Kinetica 1, пишет Space.

9 декабря на китайской ракете-носителе Kinetica 1 с космодрома Цзюцюань на орбиту были запущены 9 космических аппаратов: шесть китайских многофункциональных спутников, спутник наблюдения за Землей для Объединенных Арабских Эмиратов, научный спутник для Египта и научный спутник для Непала. Согласно сообщению SpaceX, один из этих спутников приблизился на опасно близкое расстояние к одному из спутников Starlink.

В сообщении SpaceX сказано, что не было проведено никакой координации или согласования действий с существующими спутниками, работающими в космосе, что привело к сближению 12 декабря на расстояние 200 метров на высоте 560 км одного из запущенных на китайской ракете спутников со спутником Starlink.

Kinetica 1 — это 30-метровая твердотопливная ракета, эксплуатируемая китайской компанией CAS Space. Компания заявила, что она выполнила все необходимые условия, чтобы избежать столкновений с известными спутниками или космическим мусором, но тем не менее расследует инцидент.

Координация, о которой говорится в сообщении SpaceX, становится все более важной, поскольку на околоземной орбите находится очень много спутников. Если в 2020 году вокруг Земли вращалось менее 3400 действующих спутников, то уже в 2025 году их стало около 13 000. Большинство из них принадлежит компании SpaceX. В настоящее время компания эксплуатирует почти 9300 спутников Starlink, более 3000 из которых были запущены только в этом году.

Спутники Starlink автономно избегают потенциальных столкновений, маневрируя в космосе. Только за первое полугодие 2025 года спутники Starlink выполнили 145 000 маневров уклонения.

Но многие другие космические аппараты не обладают такими возможностями, и даже спутники Starlink могут быть застигнуты врасплох аппаратами, операторы которых не делятся данными о своей траектории, говорят в SpaceX.

Даже одно столкновение между двумя спутниками или с участием обломков космического мусора может создать огромное облако обломков, которое может вызвать дальнейшие столкновения.

